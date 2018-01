15 de abril - Link - Estadão

A semana do @link_estadao do dia. Veja os tweets mais populares do @link_estadao durante a semana.

Número do dia. O mercado brasileiro de software representou um terço da receita do setor de tecnologia no País em 2009 de acordo com um estudo do IBGE divulgado na sexta. É a primeira vez que o instituto faz um estudo deste tipo no País. A receita total do setor ficou em R$ 39,4 bilhões.

Nota baixa do dia. O tablet Playbook, que começa a ser vendido nos EUA na terça, 19, recebeu avaliações negativas nos primeiros testes do aparelho publicados na imprensa norte-americana. O tablet é produzido pela mesma fabricante dos celulares BlackBerry, a Research In Motion (RIM), e tem tela de 7 polegadas e conexão apenas Wi-Fi.

Denúncia contra o Google do dia. Concorrentes da Coreia do Sul fizeram um queixa contra práticas anticompetitivas do Google. Segundo a acusação, a empresa não abre espaço para a concorrência ao obrigar os usuários de celulares Android a usar o Google como buscador padrão e não abrir opção para outros mecanismos de busca.

Rumor do dia. Segundo fontes da agência Reuters o Groupon pode ser avaliado entre US$ 15 bilhões e US$ 20 bilhões ao fazer sua estreia na bolsa de valores e abrir capital.

Declaração do dia. O cofundador da Microsoft, Paul Allen, diz em entrevista ao programa 60 Minutes — que iria ao ar no domingo, 17 — que sua biografia Idea Man não é uma vingança a Bill Gates. No livro, Allen conta que ouviu Gates e Steve Ballmer tramando uma redução da participação de Allen na empresa enquanto ele se tratava de um câncer.

Doodle do dia. O Google celebrou o nascimento de Charlie Chaplin (há 122 anos) um dia antes com um ‘doodle’ comemorativo que se transforma em vídeo.

Marco do dia. O vídeo da música Friday, de Rebecca Black, atingiu 100 milhões de visualizações no YouTube.

‘A culpa é da imprensa’ do dia. O cofundador do Twitter, Biz Stone, retrucou em seu blog uma reportagem da revista Fortune sobre os constantes problemas do site e indicando uma queda na popularidade.

Iniciativa espantosa do dia. Um site criado pela Microsoft, Namco Bandai e Soap Interactive desenvolveu o ‘maior labirinto do Pacman’. São mais de 950 fases interligadas e criadas por usuários do Facebook.

Processo do dia. A NewsCorp está sendo processada por vender dados dos usuários do MySpace sem o consentimento deles.

Estimativa de venda do iPad do dia. De acordo com site da revista Fortune, analistas fizeram duas novas estimativas das vendas do iPad 2 até o momento. O JP Morgan diz que a Apple vendeu 5,4 milhões de unidades do tablet. Já a Societe General afirma que foram 9,8 milhões no primeiro trimestre.

Autocrítica do dia. O presidente norte-americano, Barack Obama, afirmou que a Casa Branca está 30 anos atrasada em termos de tecnologia.

Atualização do dia. O Google fez mudanças no formato da página do Google News para celulares e a adaptou para usuários do navegador Opera Mini. O browser costuma ser usado em celulares mais simples.

Infográfico do dia. O que os países mais buscam na internet.

