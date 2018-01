17 de abril - Link - Estadão

Games que ajudam a medicina do dia: Crianças com dificuldades de locoção que se tratam no hospital Shriners, em Houston, vão passar a contar com um novo estímulo para dar seus primeiros passos. Um game que usa a tecnologia de sensores do Wii para dar pontos a cada passo dado promete tornar a reabilitação mais estimulante e divertida.

Coreografia do dia: Hoje também foi o último dia do festival de Coachella, em Indio, na California. Umas das atrações da festa? Os robozinhos dançantes.