17 de fevereiro - Link - Estadão

Um jantar na Califórnia reúne o presidente dos Estados Unidos Barack Obama e chefes de empresas de tecnologia. Os convidados eram CEOs de empresas como Yahoo, Twitter, Oracle, Netflix, Google, Facebook e Apple. A surpresa foi justamente o representante desta última: Steve Jobs. Logo ele que está licenciado da empresa enquanto cuida da sua saúde. Ontem o jornal estadunidense National Enquirer publicou fotos de Jobs entrando em uma clínica de tratamento de câncer.

Reunião importante do dia: O papo entre Obama e os chefões do Vale do Silício provavelmente tratará de temas como emprego, inovação, investimentos no setor, etc. Segundo a Reuters, há uma intenção de melhorar o relacionamento entre a Casa Branca e grupos empresariais do país.

Recorde do dia: Hoje acabou a Mobile World Congress 2011 de Barcelona, a feira internacional mais importante se o tema for tecnologia móvel. Esta edição bateu o recorde de 60 mil visitantes, 11 mil a mais em relação à do ano passado. Para ver o que o Link já publicou sobre o MWC 2011, clique aqui.

Melhoras do dia: O Google anunciou hoje melhoras no seu sistema de buscas. Quando o usuário – logado na sua conta do Google – faz alguma busca, entre os resultados apareceram quais foram compartilhados por amigos via Twitter, Youtube, Flickr e Blogger. Os resultados com “recomendações” virão no alto das páginas, se tiver algo a ver com os termos da busca. Aqui um vídeo que demonstra como a coisa toda funciona:

Bilhões do dia: O governo britânico publicou hoje um estimativa de quanto tem sido o gasto em ações contra o cibercrime no país. No total foram cerca de 27 bilhões de libras esterlinas ou US$ 43,5 bilhões. O Departamento de Segurança Cibernética concluiu que crimes digitais vem crescendo cada vez mais e que as tentativas feitas pela equipe do governo foram mal sucedidas “devido à falta de compreensão e de visão a respeito de como resolver o problema”.

Melhoras do dia (2): O Facebook acrescentou hoje duas opções ao status de relacionamento de seus usuários: “união estável” e “morando junto”. Os dois termos comporão o time que já possui: “Solteiro”, “Em um relacionamento sério”, “Em um noivado”, “Casado”, “Em um relacionamento enrolado”, “Amizade-colorida”, “Viúvo”, “Separado” e “Divorciado”. A notícia foi comemorada no Twitter gerando manifestações como “É agora que o Orkut acaba de vez” ou “Zuckerberg é o cara”.

Mapa do dia: A Administração de Telecomunicações e Informação dos Estados Unidos lançou um projeto que é possível ver o mapa de banda larga no país norte-americano. Nos EUA, os cidadãos desconectados estão entre 5% e 10%. Segundo dados do órgão do governo, em 2010 68% das casas tinham banda larga. Pelo mapa, vê-se que o discurso do presidente Barack Obama de levar a banda larga a 100% dos cidadãos americanos pode se realizar e não levar muito tempo para isso.

“Seja bem-vindo” do dia: A Sony anunciou hoje que o Playstation Phone, chamado Xperia Play, chegará no Brasil durante o segundo semestre de 2011. O aparelho é um smartphone comum, porém com teclado deslizante com controles típicos do PSP (o Playstation portátil).

Atalho do dia: A Microsoft lançou hoje uma barra de ferramentas do Bing com o Facebook incluso. Clicando no ícone é possível ver as notificações, o News Feed e fotos, arranjadas aleatoriamente na tela. Em 2007 a Microsoft comprou 1,6% da rede social, injetando US$ 240 milhões na empresa de Mark Zuckerberg. Para baixar entre aqui.

Melhor celular do dia: O iPhone 4 ganhou o título de “Melhor celular” durante o Global Mobile Awards 2011, no Mobile World Congress. O aparelho da Apple competia com HTC Desire, LG Optimus 7, BlackBerry Torch 9800 e o Samsung Galaxy S. Para ver a lista dos vencedores das demais categorias acesse aqui.

Infográfico do dia: Você saberia diferenciar usuários do Twitter dos de Facebook? A partir de uma pesquisa feita pelo Digital Surgeos, o Ghacks mostrou um infográfico muito legal. Veja: