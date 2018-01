1;7 milhão - Link - Estadão

A Apple anunciou na segunda-feira, 28, que vendeu 1,7 milhão de unidades do iPhone 4 até o sábado, três dias depois que o aparelho chegou às lojas. O desempenho fez o aparelho ser o lançamento de maior sucesso da Apple.

As vendas do smartphone superaram as expectativas de alguns analistas, bem como as da própria Apple, que teve dificuldades em atender à demanda.

Em comunicado, o presidente-executivo da Apple, Steve Jobs, se desculpou aos “consumidores que não foram atendidos” por deficiências no fornecimento da companhia. “Esse é o lançamento de maior sucesso na história da Apple”, disse Jobs.

A Apple não revelou se os números incluem pré-encomendas feitas no site e em lojas da empresa antes do lançamento oficial de 24 de junho nas lojas.

O analista da Hudson Square, Daniel Ernst, disse que o número de 1,7 milhões de unidades provavelmente contabiliza as pré-encomendas, que começaram em 15 de junho. Ele disse que parece que algumas lojas ficaram sem o aparelho no estoque nos Estados Unidos após o lançamento oficial.

“A venda foi perto de 2 milhões, então é acima das nossas expectativas”, disse ele. “Nenhum smartphone teve um sucesso tão grande.”

A Apple começou a receber pré-encomendas online em 15 de junho, mas teve problema no site devido à alta demanda, causando atrasos em alguns pedidos. Nos Estados Unidos o aparelho é operado exclusivamente pela AT&T.

(REUTERS)