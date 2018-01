18 de março - Link - Estadão

O número de pessoas com acesso a internet em casa, no trabalho, em lan houses ou escolas, cresceu 9,6% em 2010 de acordo com levantamento divulgado pelo Ibope Nielsen. Ao todo, são 73,9 milhões de pessoas conectadas à rede. A pesquisa vem em um momento em que o governo federal se prepara para colocar em prática o Programa Nacional de Banda Larga, para levar o acesso rápido à internet para regiões em que a iniciativa privada não se interessou em levar a conexão de banda larga até hoje.

Saída de cargo do dia. O fundador do Digg, Kevin Rose, de 34 anos, decidiu deixar a empresa para se focar em um novo projeto, ainda não revelado. O Digg, site que agrega e organiza o conteúdo publicado em sites de notícia e blogs de acordo com a popularidade, foi criado por Rose em 2004 e é um dos símbolos da web 2.0, em um momento em que Facebook e Twitter ainda não existiam.

Falta do que um fazer do dia. A entidade que regulamenta a internet no mundo tomou finalmente a decisão de aprovar a criação do domínio .xxx para sites de conteúdo adulto. Os sites pornográfico não têm a obrigação de usá-lo. O tema é debatido há uma década pela entidade.

Vídeo do dia. Super Mario em primeira pessoa.

Rumor do rumor do dia. Depois de a Bloomberg afirmar que o Groupon estaria negociando uma valorização de US$ 25 bilhões para o site, a Reuters disse que, segundo uma fonte, esse valor é exagerado.

Uso médico da tecnologia do dia. A Nintendo já havia alertado que a tela 3D do seu portátil 3DS pode causar problemas à visão de crianças, mas oftalmologistas afirma que ela também pode ajudar a detectar problemas de visão.

Repercussão do terremoto do Japão do dia. A crise que se segue ao terremoto e tsunami que atingiram o Japão pode afetar a produção do iPad 2 da Apple segundo um relatório da IHS iSuppli. As dificuldades logísticas podem afetar a fabricação de componentes internos usados no tablet.

‘Estamos trabalhando’ do dia. O presidente-executivo da Nokia disse que a empresa está trabalhando para produzir os primeiros celulares com o sistema operacional da Microsoft, o Windows Phone 7. As duas empresas anunciaram a parceria no mês passado e devem lançar o primeiro aparelho em 2012. Apesar disso, acionistas estão temendo uma maior dificuldade para a empresa neste ano. As ações da Nokia caíram 29% desde o anúncio da parceria com a Microsoft.

Número do dia. As vendas de livros digitais nos Estados Unidos cresceram 115% em um ano de acordo com a Associação de Editoras Norte-Americanas e renderam US$ 69,9 milhões.

Ação do Exército dos EUA do dia. Uma reportagem publicada no Guardian revelou que o Exército dos EUA fez um contrato para comprar um software que permite controlar até 10 perfis em redes sociais simultaneamente. A estratégia de criar perfis fakes buscaria influenciar pessoas principalmente em países mulçumanos. Os militares, porém, afirmam que não usarão o software em redes sociais norte-americanas, como Facebook e Twitter.

Batalha contra o spam do dia. A Microsoft disse estar por trás da derrubada de um dos maiores serviços de spam do mundo na quinta-feira.

Dica do dia. Como fazer buscas em redes sociais.