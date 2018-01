19 de fevereiro - Link - Estadão

A onda de protestos no Oriente Médio, passou pelo Egito, Líbia, Tunísia e chega tambén à Argélia. A polícia tentou conter manifestantes que tentavam se reunir para protestar e pedir a saída do presidente Abdelaziz Bouteflika, há 12 anos no poder.

Na Líbia, o chefe do governo Muamar Kadafi ordenou que derrubassem a internet no país, e a energia elétrica em lugares de maior concentração dos manifestantes. A ONG Human Rights Watch afirmou que 84 pessoas já teriam sido mortas em três dias de protestos. No Iêmen, país que enfrenta onda de protestos semelhantes, já conta com seis mortos que participavam das manifestações contrárias ao presidente Ali Saleh.

A internet voltou na Líbia e as redes sociais voltam a ser utilizadas. Em um bom exemplo de utilização, o usuário @Arasmus acompanha os tweets que relatam o que está acontecendo no país e mapeia tudo, inserindo no Google Maps as últimas notícias sobre protestos, feridos, repressões policiais, etc. (via Mashable)

Prolongamento do dia: Termina o horário de verão em Brasília e nos dez estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-oeste do Brasil. Quando bater meia-noite de domingo os relógios terão de ser atrasados em uma hora, o que fará com o dia de hoje tenha 25 horas. O evento pode gerar alguma confusão em computadores, por isso confira se a opção de ajuste automático para horário de verão está liberado no seu. Aparelhos móveis serão atualizados automaticamente.

Game-na-vida-real do dia: Os caras do site Facerocker decidiram ver como seria o Mario Kart na vida real. Com uma equipe de seis pessoas, uma pista de kart e alguns efeitos especiais, os rapazes conseguiram tornar reais os ataques-tartaruga, o turbo e brilho-imunizador do game do encanador bigodudo. (Clique aqui para ver o making-off). Mas mais real que esses caras, só um sujeito já conhecido por suas bizarrices: Rémi Gaillard. Sim, o mesmo do Pac-Man. Tentando trazer o Mario Kart à vida, Rémi se fantasiou de Mario, entrou em um kart e saiu pilotando pelas ruas jogando bananas para que os carros atrás “escorregassem” ou então atirando tartaruguinhas de pelúcia afim de que os “rivais” saíssem voando por aí. O máximo que ele conseguiu foi uma prisão, após mostrar o dedo do meio para policiais.

Atropelamento de estrelas do dia: E a estrela do Twitter resolveu agora brincar de jogar basquete com os grandões. Justin Bieber se dedicou, correu e marcou durante um jogo do All-Star Game da NBA nos Estados Unidos. O ídolo teen levou até o troféu MVP, por ter sido o “melhor da partida”. Hoje o BuzzFeed separou um belo GIF do nosso amigo cantor sendo atropelado por um dos gigantes. Será que doeu? (Se o GIF não funcionar, clique na imagem)

Homenagem do dia: Um egípcio de pouco mais de 20 anos de idade se tornou pai nesses tempos de protestos e vitória no Egito. Para homenagear a queda de Mubarak, há 30 anos no poder, e as manifestações, o jovem pai resolveu dar o nome à sua filha de “Facebook Jamail Ibrahim”. A garotinha recebeu o título da rede social utilizada pelos organizadores das passeatas para levar a multidão às ruas. Há mais de 5 milhões de usuários da rede no país africano. (A notícia é do jornal egípcio Al-Ahram, via TechCrunch)

“Obrigado, Facebook”, diz a placa

Paródia do dia. O Google lançou há algum tempo atrás o Art Project, ferramenta que permite ver o interior de vários museus do mundo através de uma câmera com desempenho semelhante à utilizado pelo Street View. Um novo projeto surgiu recentemente e recebeu o título de Street Art Project. Pelo nome já dá para saber: por ele é possível ver, pelas imagens do Street View, trabalhos de arte expostos na rua. Graffitis feitos nas Ilhas Canárias, na África do Sul, no Brasil, em Hong Kong ou no Alaska. Quer ver como é? Vai lá. (Via Good.is)

“Seja bem-vindo” do dia: Falando em África do Sul, nesta semana o país recebeu o aval para se juntar ao grupo político criado por Índia, China, Rússia e Brasil, aqueles que ganharam a denominação de BRICs, cunhada pelo economista Jim O’Neill, presidente da Goldman Sachs. Como vai ficar a sigla agora, heim?

Adaptação do Kinect do dia: Tem gente que já “adaptou” o Kinect para fazer videoclipe musical, para jogar games não-Kinects e para outras centenas de coisas. Mas dessa vez, um sujeito chama a atenção por misturar uma das tecnologias de entretenimento mais atuais com um dos jogos mais antigos. Esse cara adaptou o seu Kinect para jogar o clássico Space Invaders. O jogo em que uma nave atira em seres esquisitos do espaço era jogado inicialmente naqueles videogames gigantescos à base de moedas, só depois evoluindo para a versão Atari. Dê uma olhada no resultado da mistura do histórico game com a tecnologia de detecção de movimentos do Kinect: