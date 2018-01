19 de janeiro - Link - Estadão

A quarta-feira foi marcada pelo anúncio do novo console portátil da Nintendo, o 3Ds. O videogame é o primeiro de uma grande companhia a apostar no 3D, e é o principal lançamento da marca japonesa desde o sucesso do Wii.

O Nintendo 3DS começa a ser vendido em 27 março nos Estados Unidos e custará US$ 250. Segundo matéria do repórter Filipe Serrano, que acompanhou o evento em Nova York, o lançamento brasileiro deve seguir a data dos EUA, mas segue sem preço definido.

Veja o vídeo promocional do videogame:

Tweet do dia: O magnata norte-americano Hugh Hefner, dono da revista Playboy, afirmou via Twitter que as edições da revista chegarão ao iPad – e sem censura alguma.

Steve Jobs, agora de licença, sempre foi contra pornografia na App Store e isso não deve ter mudado, portanto é provável que a Playboy tente driblar a censura lançando uma versão web da revista, acessível através do navegador Safari.

Pendenga do dia: Ainda na Apple, o substituto de Jobs, Tim Cook, causou polêmica a chamar os tablets equipados de Android de “bizarros”. Segundo ele, os vários dispositivos apresentados na CES 2011 pareciam mais “smartphones alongados”, e que não ofereceriam uma experiência minimamente comparável a do iPad. Já os equipamentos com Windows seriam (“grandes, pesados e caros, com fraca vida útil de bateria”.

Pesquisa do dia: Saiu na edição britânica da Wired. Uma pesquisa conduzida pela TeleGeography revelou que um país improvável lidera o uso da conexão 3G no mundo: a Coréia do Norte, um dos países mais fechados do mundo. Segundo a pesquisa, 99,9% dos usuários wireless do país estão conectados através de redes 3G.