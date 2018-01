2 de maio - Link - Estadão

Lista negra do dia: O Procon-SP divulgou uma lista de sites de comércio eletrônico que estavam fraudando seus consumidores – as empresas prometiam entregar os produtos e sumiam depois que o pagamento era realizado.

Convite do dia: O presidente francês Nicolas Sarkozy disse que convidará líderes de empresas ligadas à internet para uma reunião do G8 para discutir regulação da rede, um dos principais tópicos da reunião a ocorrer em um resort costeiro em Deauville, ao norte da França, nos dias 26 e 27 deste mês.

Acesso gratuito do dia: Como parte da promessa feita ontem, dia 1º, a Sony está oferecendo acesso gratuito a conteúdo premium da PlayStation Network como forma de compensar o vazamento de detalhes pessoais de 78 milhões de contas de usuários.

Novos celulares do dia: A canadense Research In Motion (RIM) apresentou os novos modelos com tela sensível dos seus smartphones e com uma nova versão do seu sistema operacional. Os aparelhos BackBerry Bold 9900 e 9930 devem começar a ser vendidos nos Estados Unidos durante o verão no Hemisfério Norte.

Frase do dia: “A mais espantosa máquina de espionagem já inventada”, disse Julian Assange, fundador do Wikileaks, sobre o Facebook em entrevista ao Russia Today.

Invenção do dia: Como transmitir via internet a exata sensação do beijo? Uma estudante de Tóquio está tentando desenvolver um mecanismo capaz de fazer isso.

Resignação do dia: Agora que Delicious foi vendido para a dupla fundadora do YouTube, Joshua Schachter, o fundador do serviço de bookmarking, afirmou que “o tempo do Delicious já passou”, mas que ele acredita que os novos donos farão algo legal com a marca que ele construiu.

“Saiba como” do dia: Aprenda a salvar as informações de localização do iPhone – antes que a Apple lance a nova versão do sistema operacional que não armazena esse tipo de informações.