2 milhões de celulares Windows - Link - Estadão

A Microsoft vendeu mais de 2 milhões de unidades do sistema operacional para celulares inteligentes Windows Phone 7 no último trimestre, num início forte para o programa lançado em outubro, apesar de estar ainda bem atrás do iPhone e do Android, do Google.

A Microsoft, que licencia o sistema para fabricantes de celulares, também informou que a plataforma já conta com mais de 6.500 aplicativos para download em sua loja online.

“Os números mostram força de vendas da plataforma”, disse Al Hilwa, analista da empresa de pesquisa de mercado IDC. “Quase todo mundo que viu o sistema comentou sobre o estilo e fluidez da interface. Os números de aplicativos são excelentes nesse estágio”, acrescentou.

Apesar do desempenho após o lançamento, a Microsoft ainda está atrás de seus principais rivais no mercado de celulares inteligentes.

A Apple informou na semana passada que 16,2 milhões de iPhones foram vendidos no último trimestre. A Research in Motion informou em dezembro que vendeu 14,2 milhões de aparelhos BlackBerry no trimestre encerrado em 27 de novembro.

Enquanto isso, o Google, que distribuiu gratuitamente seu sistema para fabricantes de aparelhos, afirma que 300 mil dispositivos Android são vendidos diariamente, o que sugere que mais de 9 milhões são comercializados por mês.

