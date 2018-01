2010 por Chico Barney - Link - Estadão

O publicitário Lucas de Barros, mais conhecido na rede como Chico Barney, criou o Interbarney Blogs — uma paródia ao portal de Edney Souza, o Interney — para unir uma série de blogs de humor, como aquele que conta com as tirinhas do cersibon.

Logo no começo do projeto, ele anunciou ao Link que aquele seria o início de um império que representaria o fim da blogosfera brasileira. Agora, aposta na decadência do Facebook e em um software que mescle Winning Eleven e Sin City.

—-

O que de melhor e de pior aconteceu em relação ao mundo digital em 2010?

O melhor: O fato dos videogames terem voltado a ser brincadeiras de roda.

O pior: O hype em cima do Facebook, que ainda será lembrado como o Geocities das redes sociais.

E no Brasil?

O melhor: a popularização do Youtube entre os jovens como forma de deixar todo mundo sabendo o que você está pensando.

O pior: O fim melancólico do Orkut. Merece funeral digno em 2011.

Qual foi a principal tendência digital de 2010?

Abrir o coração. Nos últimos anos, muito se falou em monetização, profissionalização, mas quem realmente ganhou grana esse ano foram os caras que voltaram para o ‘querido diário’ do começo disso tudo.

E qual deve ser a principal tendência digital para 2011?

O Foursquare é uma mistura de Second Life com Elifoot. Acho que 2011 pertence a quem misturar Sin City com Winning Eleven.