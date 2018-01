2010 por Mari Moon - Link - Estadão

Mari Moon já é uma pessoa que – pelo menos no mundo virtual – dispensa apresentações. A história quase todo mundo já conhece: ela ficou conhecida por causa de seu Fotolog e levou sua personagem à MTV.

Hoje, já não é exagero dizer que ela já está no primeiro escalão da emissora. Apresenta dois programas (Scrap e Acesso) e ainda toca com sucesso a vida virtual – tem mais de 850 mil seguidores no Twitter.

No balanço final, Mari engrossou o coro dos que dizem que o Wikileaks foi a melhor coisa que aconteceu no ano. E, no Brasil, aponta como destaque o aumento do acesso à internet.

O que de melhor e de pior aconteceu em relação ao mundo digital em 2010?

A melhor: WIKILEAKS

A pior: aumento de spans

E no Brasil?

A melhor: o brasileiro tem cada vez mais acesso à internet.

A pior: as operadoras de internet continuam abusando de seus clientes, oferecendo menos banda do que deviam por um preço caro e numa qualidade de quinta categoria comparada a dos EUA e Europa.

Qual foi a principal tendência digital de 2010?

Twitter. Ele bombou, está sendo usado por cada vez mais pessoas não só como micro-blog mas para passar informações com agilidade.

E qual deve ser a principal tendência para 2011?

Twitter. Acho que todo mundo que ainda não tem ou ainda não sabe direito como usar vai usar aos montes em 2011.