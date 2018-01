2010 por Natália Viana - Link - Estadão

Natália Viana é a brasileira que está ajudando na tradução para o português dos documentos do Wikileaks, e foi entrevistada pelo Link em dezembro.

Jornalista especializada em investigação, ela contou como funciona a rotina de trabalho dentro do Wikileaks, falou sobre os bastidores no vazamento dos 250 mil documentos da diplomacia americana e também contou um pouco sobre como é Julian Assange, o homem por trás do projeto.

Claro que para ela não poderia ser diferente: 2010 foi o ano do Wikileaks. E fica difícil discordar disso.

O que de melhor e de pior aconteceu em relação ao mundo digital em 2010?

Sem dúvida, os três lançamentos de documentos secretos do governo americano pelo WikiLeaks – sobre as guerras no Afeganistão, Iraque e os comunicados diplomáticos. Eles mostraram que há uma tendência irreversivel que vem junto com a internet, que é a democratização radical da informação, o que leva a capacidade de monitoramento público de governos até um limite nunca imaginado antes. O que de pior aconteceu foi a reação do governo americano, buscando maneiras de referar essa novidade, pressionando as empresas que prestavam serviço ao WikiLeaks como Paypal, Bank of America, Visa e Mastercard. Elas acabaram cedendo.

E no Brasil?

No Brasil, as eleições presidenciais levaram a cobertura política pela internet a um nível novo, com uma grande pluralidade de vozes atuando em paralelo. Foi um debate bastante desorganizado e cheio de intrigas, fofocas etc, mas foi um primeiro passo para uma maior democratização na cobertura política, já que isso quebra a concentração dos meios de comunicação. Com o tempo, deve melhorar. O que de pior aconteceu foi a empreitada pelo projeto de lei de Eduardo Azeredo, que se aprovado cercearia bastante a liberdade na internet no Brasil.

Qual foi a principal tendência digital de 2010?

Democratização.

E qual deve ser a principal tendência para 2011?

Comunidade. Os grupos tendem a se organizar mais e a aprimorar as formas de atuação da sociedade civil através da internet e pela internet. O que os hackers fizeram contra as empresas no caso WikiLeaks foi uma mostra de como as forças políticas atuam e podem atuar na internet, e o próximo passo será coordenar isso melhor. A colaboração também ficou evidente e deve dar o tom pro próximo ano. As pessoas de juntam quando há uma boa ideia a ser defendida.

