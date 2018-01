2011 otimista para o mercado de games - Link - Estadão

Os fabricantes de videogames estão deixando para trás um ano de vendas fracas, mas esperam que a nova geração de jogos para tablets, celulares e redes sociais estimule o retorno ao crescimento em 2011.

A avalanche de jogos como Infinity Blade, para iPhone, e Angry Birds, para smartphones com Android, atraiu novos consumidores para os jogos. Ao mesmo tempo, a produtora de videogames Zynga fez da rede social Facebook uma plataforma de sucesso, com jogos populares como Farmville (55 milhões de usuários pos mês) e CityVille (44 milhões).

“Antes estávamos descobrindo como produzir jogos sociais, agora estamos dominando a arte de produzi-los,” disse Mark Skaggs, vice-presidente de desenvolvimento de produtos na Zynga.

Ele afirmou que a próxima geração de games para o Facebook garantirá “uma experiência de jogo mais profunda, formato mais desenvolvido e experiências sociais mais amplas e melhores.”

As vendas norte-americanas de hardware, software e acessórios para videogames devem atingir US$ 20,9 bilhões em 2010, após os resultados do período de Natal serem contabilizados. O número representa queda de 4% ante 2009, segundo Jesse Dvinich, vice-presidente da Electronic Entertainment Design and Research.

No entanto, considerando a desaceleração econômica que continua a ter impacto sobre a renda disponível dos usuários, os líderes do setor antecipam que 2011 trará uma onda de novas fontes de receita, como conteúdo para download, jogos para aparelhos móveis, entre outras.

Com o acréscimo das novas fontes de receita, Arvind Bhatia, analista sênior de pesquisas da Sterne Agee, projeta alta de 5% nas vendas de videogames nos Estados Unidos e na Europa este ano, mesmo nível de crescimento previsto para 2011.

Na Consumer Electronics Show (CES), feira de eletrônicos que acontece em janeiro em Las Vegas, empresas como Samsung e Verizon lançarão novos smartphones e tablets que permitirão o acesso a jogos para mais consumidores.

/JOHN GAUDIOSI (REUTERS)