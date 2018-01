21 de fevereiro - Link - Estadão

Os protestos na Líbia seguem cada vez mais violentos, esta segunda-feira foi o dia mais sagrento desde o começo das manifestações. De lá, chegam relatos de que bombardeios aéreos e metralhadoras foram usados contra os manifestantes. ONGs estimam que mais de 300 pessoas já foram mortas. Como não é permitida a entrada de jornalistas internacionais no país, muitas das informações chegam por relatos de moradores pela internet. Em breve discurso na televisão estatal, o ditador Kadafi, desmentiu os boatos de que havia deixado o país.

O aniversariante do dia: O game The Legend of Zelda. Há 25 anos começava a busca incansável do herói Link pela princesa Zelda. Criado por Shigeru Miyamoto, mesmo idealizador de Mario Bros, o jogo nasceu em 1986 para Nintendo. O episódio “Ocarina of Time” é considerado por muitos um dos melhores games já lançados até hoje. Para este ano, estão prometidos o lançamento de “Skyward Sword” para Wii e o clássico “Ocarina of Time” para 3DS.

O “voltamos atrás” do Twitter do dia: Depois de bloquear o acesso a aplicativos da empresa UberMedia na sexta-feira, 18, o Twitter restabeleceu o funcionamento deles e do app Twidroyd. A notícia do bloqueio pegou super mal e levantou várias especulações de mudança na política relativa a aplicativos de terceiros durante o fim de semana.

A associação de empresas de games sociais do dia: A Mentez, desenvolvedora do Colheita Feliz, sucesso no Orkut, fechou uma parceria com a Zynga, responsável por jogos famosos no Facebook como FarmVille, CityVille e MafiaWars, para vender cartões pré-pagos na América Latina. Segundo os empresários, os usuários da América Latina não gostam muito de usar cartões de crédito para comprar bens virtuais, mas estão dispostos a comprar cartões pré-pagos. A Mentez vai vender esses cartões em seus mais de 120 mil pontos de venda, e o comprador recebe um número PIN que depois é convertido em dinheiro virtual dentro dos jogos da Zynga.

A rendição da Microsoft do dia: A empresa cansou de ver surgirem aplicativos não-autorizados baseados em seu novo console de games e anunciou que, nas próximas semanas, vai lançar um kit de desenvolvimento de software que vai permitir a criação de programas para PCs com Windows 7 usando as funções do Kinnect.

A queda de CEO do dia: O Alibaba.com, site chinês de comércio eletrônico, substituiu seu presidente-executivo e seu vice-presidente operacional por causa de um aumento significativo das transações fraudulentas no site.

Números do dia: 70% “dos brasileiros altamente conectados” (que usam mais de quatros aparelhos para se conectar) querem usar o celular para fazer pagamentos, de acordo com pesquisa da Accenture. 23,5% foi o crescimento nas vendas de computadores pessoais do ano passado para cá, o que deixou o Brasil na quarta posição mundial, atrás de Estados Unidos, China e Japão.

O sucesso do BBB do dia: O aplicativo que reúne notícias sobre a 11ª edição do reality show da Globo é o segundo mais procurado por brasileiros donos de iPhone e iPod Touch, só perde para o Google Translate.