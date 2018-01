21 de março - Link - Estadão

21 de março

21 de março de 2011 marca o aniversário de cinco anos do Twitter, que estreou com um tweet do seu fundador Jack Dorsey. Para comemorar a data, o G1 preparou um teste sobre os seus conhecimentos sobre a ferramenta, enquanto o This Day in Tech, blog de história da tecnologia da Wired, relembrou a já clássica foto do rascunho da interface do site:

21/03/2011 | 22h13

Por Redação Link - O Estado de S. Paulo