21 de setembro - Link - Estadão

Acordo do dia. A Netflix fechou um acordo de dois anos com o Discovery. A parceria vai permitir liberar em streaming os programas do canal. Detalhe: por enquanto, a novidade é só para assinantes da Netflix nos Estados Unidos.

Inimigos do dia. A Apple que se prepare. Oito publicações francesas planejam se unir contra a companhia por causa do estreito controle sobre o conteúdo de mídia publicado no iPad. A intenção é tentar impedir que a Apple dite os termos de distribuição – hoje, a maçã abocanha 30% de comissão.

Só no ano que vem do dia. Caio Bonilha, presidente da Telebrás e responsável por gerenciar as redes de fibra óptica do Plano Nacional de Banda Larga, afirmou que a implatação da infraestrutura irá chegar às regiões Norte e Nordeste do País apenas em 2012. A justificativa do atraso são as denúncias de irregularidades em licitações e contratos firmados pela Telebrás. O Tribunal de Contas da União (TCU) detectou indícios de superfaturamento de mais de R$ 120 milhões.

Vou dominar o mundo do dia. Segundo o site 1000memories, das mais de 3,5 milhões de fotos tiradas nos últimos 200 anos, somente o Facebook armazena mais de 140 bilhões delas. Isso equivale a 4% de todas as fotos tiradas até hoje. E tem mais. Segundo o site Geek, 20% de todas as fotos tiradas em 2011 serão armazenadas no Facebook. Para se ter uma ideia, a biblioteca de imagens da rede social é 10 mil vezes maior do que a da biblioteca do Congresso americano. Tá bom pra você?

Feed de notícias do dia. O Facebook anunciou em seu blog oficial algumas alterações de interface no seu “Feed de Notícias”, que agora vão agrupar as principais atualizações de seus contatos de acordo com a frequência que o usuário acessa o site. Haverá também, na página inical, a coluna lateral “ticker”, que vai mostrar as atualizações em tempo real dos contatos.

Vídeo do dia. No terceiro dia do Social Media Week, festival de mídias sociais que acontece até dia 23, sexta-feira, no campus de Santo Amaro da Senac, São Paulo, foi apresentado pela agência Espalhe o Index Social, uma nova ferramenta de análise de resultados em redes sociais com foco no mercado brasileiro. A empresa criou um ranking que compara a audiência e o engajamento conseguidos por 300 grandes marcar no Facebook, no Twitter e no YouTube. Veja o vídeo: