2;2 milhões usaram a portabilidade em 1 ano - Link - Estadão

A maior parte dos brasileiros ainda não se beneficiou da possibilidade de trocar de operadora de telefonia e manter o mesmo número. Em pouco mais de um ano depois de a portabilidade numérica começar a ser adotada no Brasil, 2.287.469 de linhas de telefones migraram de operadora.

É um número bastante baixo comparado ao total de 164 milhões de celulares e 41,6 milhões de telefones fixos no País, o que mostra a falta de concorrência no setor e de interesse do consumidor em trocar de operadora.

Segundo a entidade que administra o processamento dos pedidos de portabilidade, a ABR Telecom, no total, foram feitos mais de 3 milhões de solicitações no período, dos quais 76% foram efetivados.

Os usuários de celular são os que mais migraram no último ano, 1.550.502, ou 68% do total de pedidos efetivados no mesmo período. Já as solicitações para telefones fixo está baixa, 736.967 ou 32%, o que mostra maior concorrência na telefonia móvel.

A ABR Telecom explica que a diferença entre as solicitações de portabilidade pedidas e efetivadas, de mais de 721 mil, ocorre principalmente porque muitos pedidos foram cancelados – cerca de 12% do total de 3 milhões. Erros na documentação respondem por 4,8% dos cancelamentos, e 4,1% por problemas durante o processo de migração.

FOTO: FABIO MOTTA/AE