23% dos consumidores comprariam o tablet da Apple - Link - Estadão

em abril de 2007, antes do lançamento do aparelho.

Representação do tablet (crédito: Wired)

Os responsáveis pela enquete ouviram 3.100 pessoas, e se basearam na estimativa de que o “tablet” custe entre US$ 500 e US$ 700. A expectativa é de que a Apple anuncie oficialmente a novidade nas próximas semanas.

A empresa RBC, responsável pela pesquisa, também aponta que os smartphones têm se popularizado rapidamente, e devem ocupar 35% do mercado(504 milhões de aparelhos) até 2012. Atualmente, ainda de acordo com a companhia, o iPhone é o principal representante dos smartphones, com 30% das vendas totais nesse ramo.

