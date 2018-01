25 anos.com - Link - Estadão

Da BBC News dos EUA

A internet celebra nesta segunda-feira os 25 anos do registro do primeiro nome de página terminado em “.com”. No dia 15 de arço de 1985, a fabricante de computadores Symbolics, de Cambridge, no Estado americano de Massachusetts, entrou para a

história com o primeiro endereço de internet com o sufixo ‘pontocom’.

Naquele mesmo ano, outras cinco companhias também registraram seus nomes na internet com esta terminação. “Este aniversário é muito importante, pois o que estamos celebrando aqui é a internet, e o ‘pontocom’ é um bem, um conhecido símbolo para o resto da internet”, afirmou Mark McLaughlin, diretor-executivo da Verisign, companhia global que confere e administra registros de endereços nos domínios ‘pontocom’ e ‘pontonet’.

“Quem teria pensado, há 25 anos, que a internet chegaria onde chegou hoje? Este realmente é um marco”, acrescentou.

Números

Apesar de outras cinco companhias terem registrado o domínio ‘pontocom’ ainda em 1985, foi apenas em 1997, já na explosão da internet, que os registros de domínio “.com” chegaram a um milhão.

Atualmente, 668 mil sites com final ‘pontocom’ são registrados a cada mês e eles já se transformaram em parte do cotidiano das pessoas Mas, durante a maior parte do final da década de 80 e início da década de 90, a maioria das pessoas nem sabia o que significava ‘pontocom’.

Acadêmicos e estudiosos do setor concordam que a virada nesta situação foi a introdução do navegador Mosaic, da Netscape, que trouxe o consumidor comum para a web. “(Endereços) ‘Pontocom’ nos afetaram de uma forma que nunca poderíamos ter imaginado”, afirmou à BBC Robert Atkinson, da Fundação de Informação, Tecnologia e Inovação (ITIF, na sigla em inglês).

“Há dez anos você poderia viver uma vida ok se não estivesse envolvido com um site ‘pontocom’ diariamente. Você poderia conseguir o que queria. Mas hoje nós vemos como os (endereços) ‘pontocom’ enriqueceram nossas vidas, pois, se você não usar um deles você vai ficar bem, mas muito atrás do resto das pessoas”, acrescentou.

Um estudo da ITIF afirma que a “média de lucro de companhias que usam a internet aumentou em 2,7%”. A pesquisa afirma ainda que os benefícios econômicos proporcionados pela web são iguais a US$ 1,5 trilhão. E, em 2020, a internet deve adicionar US$ 3,8 trilhões à economia global, ultrapassando o Produto Interno Bruto da Alemanha.

Crescimento

Estima-se que 1,7 bilhão de pessoas, um quarto da população mundial, usam a internet atualmente. Mark McLaughlin, da Verisign, afirma que nos próximos 25 anos este

número ainda vai crescer. “Acredito que a forma com que acessamos a informação hoje, a maioria ainda por PCs e notebooks, deve mudar; a voz será mais importante que o texto. Acredito que todo o modo com que acessamos, procuramos, encontramos e

conseguimos informação será radicalmente diferente”, afirmou.

Atualmente, a Verisign registra por dia 53 bilhões de pedidos para websites – não apenas com o final ‘pontocom’ – e este é o mesmo número registrado apenas no ano de 1995. “Esperamos que este número aumente e fique entre três e quatro quatrilhões em 2020″, disse McLaughlin à BBC.