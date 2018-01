25 milhões de iPads e outros números - Link - Estadão

FOTO: Monica M. Davey/EFE

A Conferência Internacional de Desenvolvedores da Apple (WWDC), que começou ontem e deve seguir até esta sexta-feira, 10, trouxe já no primeiro dia anúncios importantes, como as atualizações dos softwares para aparelhos móveis (iOS 5) e Macs (OS X Lion), e um balde cheio de números sobre a empresa e seus brinquedos.

As novidades foram comunicadas pelo ícone da empresa e CEO sob licença médica, Steve Jobs. Após os anúncios dos novos softwares, o figurão comentou sobre a grande novidade do dia: o iCloud. O Link falou sobre tudo aqui.

O AllThingsD reuniu a maioria dos números divulgados na WWDC e nós colocamos aqui a seleção dos mais importantes:

iPads e Macs

Desde o lançamento do primeiro modelo do tablet, há um ano e dois meses, a Apple diz ter vendido 25 milhões de unidades em todo o mundo. Para entender o quanto o número representa, é como se todos os habitantes dos três Estados da Região Sul do Brasil tivessem um iPad.

Entre Macs, as vendas cresceram 28% em um ano (mesmo que a indústria de computadores não esteja muito bem). Atualmente, pelas contas deles, há 54 milhões de pessoas usando Macs no mundo.

Móveis

A Apple garante ter vendido 200 milhões de aparelhos que fazem uso do sistema operacional iOS (que são iPads, iPhones e iPods Touch), o que representa uma fatia de 44% de todo o mercado móvel, diz o site.

iTunes

A loja online da Apple vendeu 15 bilhões de músicas — o que garante a posição de maior vendedora de música do mundo — e 30 milhões de livros via iBooks.

Aplicativos

Atualmente, há cerca de 425 mil aplicativos na iTunes App Store, a líder entre as demais plataformas, como o Android. O número anterior era de 300 mil apps. Desse montante, 90 mil serve especificamente para iPad.

Na loja, 14 bilhões de aplicativos foram baixados em menos de três anos. E os programas pagos geraram uma renda de US$ 2,5 bilhões para os seus desenvolvedores.