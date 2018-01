27 de março - Link - Estadão

Test drive de aplicativos do dia: Na mesma semana em que inaugurou sua loja de aplicativos Android, a Amazon lançou a função Test Drive em seu site, que permite que usuários norte-americanos, antes de comprar um aplicativo, o testem em um aparelho Android virtual. O Engadget classificou, nesse domingo, essa nova função como o anúncio mais significante dentre os feitos pela Amazon durante a semana.

FOTO: Reprodução

Pagamentos via celular do dia: Segundo o jornal The Wall Street Journal, o Google está travando parceria com o Citigroup e a Mastercard para criar um sistema de pagamento móvel que vai tornar os celulares com o sistema operacional Android em uma espécie de carteira eletrônica.

Coletânea de fotos do dia: Ontem, sábado, 26, foi dia de todo o mundo apagar as luzes por uma hora. O evento Hora do planeta fez que cidades e pontos turísticos ficassem no escuro como forma simbólica de demonstrar preocupação em relação ao aquecimento global. Hoje, o BuzzFeed fez uma galeria com fotos de antes/depois (ou claro/escuro) de vários lugares do mundo. Abaixo, a cidade de Bandar Seri Begawan, capital de Brunei.