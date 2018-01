27% dos brasileiros acessam a internet de casa - Link - Estadão

Em um ano, aumentou em 35% o número de brasileiros com acesso à internet de casa. O número vem da Pesquisa Sobre Uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação no Brasil — TIC Domicílios 2009, divulgada hoje pelo Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação (Cetic).

Segundo a pesquisa, hoje 27% dos domicílios brasileiros têm acesso à internet e 36% têm computador. Em 2008, eram apenas 28% dos lares brasileiros com computadores. Essa é a primeira vez, desde 2007, que o acesso residencial supera o das lan houses – 48% contra 45%, respectivamente.

O acesso à web fora de casa, porém, ainda é importante. “O papel desempenhado pelos centros de acesso, tanto pagos como gratuitos, continua sendo de extrema importância para a inclusão digital, principalmente na área rural”, pondera Alexandre Barbosa, gerente do Cetic.br.

Percentual de acesso a computadores e à internet (clique para ampliar)

A pesquisa mostrou que o computador está mais acessível, mas a conexão à internet não acompanhou esse crescimento. No sudeste 47% das residências já tem conexão, contra 36% no norte e nordeste. É nessa região, porém, onde aumentou mais o acesso à rede.

Entre as pessoas que têm acesso à internet, a banda larga já é maioria: 66% dos brasileiros com conexão em casa o fazem via conexões rápidas.

Acessos à internet por região: penetração na região sudeste é maior, mas o nordeste teve o maior crescimento (clique pra ampliar)

Aumentou também o número de notebooks: entre 2007 e 2008, o número de brasileiros que tinham um cresceu 70%. A televisão, porém, ainda é o bem com maior penetração nos lares brasileiros: está em 98% das casas. O rádio vem em seguida, com 86%, e o celular está em 82% das residências em áreas urbanas.

O número mostra que o País caminha para a universalização dos telefones celulares – mas há uma diferença entre os indicadores de posse e uso. 75% dos entrevistados disseram ter usado um aparelho celular, mas apenas 59% disseram ter um.

“Possivelmente esta diferença aconteça porque os celulares são usados por mais de uma pessoa da mesma família, principalmente em residências de menor renda”, explica Barbosa. Além disso, hoje no País 90% dos planos contratados são pré-pagos.