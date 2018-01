28 de julho - Link - Estadão

Boicote hacker do dia. O Anonymous e o LulzSec está chamando os seus seguidores e simpatizantes para um boicote ao serviço de pagamentos online PayPal. Ambos os grupos estariam insatisfeitos com as 14 prisões realizadas pelo FBI nos últimos meses, com as quais acreditam que o PayPal colaborou ao fornecer informações.

Tentativa de melhorar os negócios do dia. Em um só dia, a Nintendo tornou público o primeiro prejuízo operacional trimestral de sua história, anunciou um corte de preços em seu videogame portátil 3DS e reduziu sua projeção de lucro anual para bem abaixo das previsões do mercado.

Vacilada do Google do dia. O Google indexou em suas buscas documentos estatais da Rússia classificados como secretos. Quando usuários pesquisavam por palavras-chaves específicas, diversos documentos de órgãos estatais, alguns com o selo de secreto, apareciam nos resultados.

Promessa de incentivos do dia. O ministro da Ciência e Tecnologia, Aloizio Mercadante, afirmou que o governo pretende ampliar para todo o setor de tecnologia da informação os incentivos dados para a fabricação de tablets no Brasil. Também segundo ele, o Brasil mantém negociações em estágio avançado para a instalação de uma fábrica de telas sensíveis ao toque no País.

Possível boa notícia do dia. Segundo um estudo feito com jovens entre 7 e 19 anos, crianças e adolescentes que usam celulares não estão expostos a um risco maior de desenvolver câncer no cérebro em relação a quem não usa esses aparelhos. A questão é que parte do financiamento para o estudo veio da Fundação Suíça de Pesquisa sobre Comunicação Móvel, que é em parte apoiada por operadoras de telefonia celular da Suíça. Segundo os autores no entanto, as operadoras não foram envolvidas no projeto do estudo ou no recolhimento, análise ou interpretação dos dados.

Números do dia. Atualmente, o total de pessoas que acessa o Facebook já equivale a mais de dois terços (68,55%) da audiência do líder Orkut. No primeiro semestre, a rede de Mark Zuckerberg quase dobrou de tamanho, acumulando crescimento de 97,6% no País e atingindo 24,4 milhões de visitantes únicos com mais de 6 anos de idade. O Orkut teve 35,68 milhões de visitantes únicos no Brasil, 9,23% a mais do que em dezembro.

Acordo de publicadora/gravadora do dia. A Amazon anunciou nesta quinta mais um acordo para streaming de vídeo, aumentando seu acervo de conteúdo digital antes de lançar um tablet, no final do ano. A empresa, agora, tem a licença de cerca de mil filmes da Universal Pictures.

Publicidade do dia. Twitter anunciou que tweets promovidos aparecerão na linha de atualização dos usuários do aplicativo web. Os espaços publicitários pagos por empresas já lotavam o espaço dos trending topics, o campo de buscas e a ferramenta de indicação de contatos (Who to follow). As mensagens aparecerão apenas para quem já segue as empresas no serviço, e serão veiculadas apenas na versão web do Twitter. Não caberá ao usuário desativá-las.

Ataque hacker do dia. O governo coreano anunciou ter sofrido um ataque por hackers chineses a sites gerenciados pela SK Comms e tiveram acesso a dados pessoais de quase 35 milhões sul-coreanos, no que pode ser considerado o maior ataque da história do país. A ação vem na sequência de uma outra série de ataques hackers a diversas empresas coreanas.

