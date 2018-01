28 de março - Link - Estadão

O sonho de consumo dos brasileiros do dia: O iPad é, segundo uma pesquisa da GfK, o aparelho que mais brasileiros gostariam de comprar. Pelo menos 57% dos entrevistados comprariam um tablet da Apple se o preço fosse menor.

Tentativa de contratação do Facebook do dia: A empresa de Mark Zuckerberg está negociando a contratação de ninguém menos que Robert Gibbs, ex-porta-voz da Casa Branca e antigo assessor do presidente Barack Obama. Segundo o New York Times, Gibbs teria recebido uma oferta milionária para juntar-se ao Facebook antes de a empresa iniciar sua abertura de capital na bolsa, uma operação esperada para o início de 2012.

A contração do Google do dia: James Gosling, o criador da linguagem de programação Java. Diz o Mashable que a contratação pode ser vista como uma vitória para a empresa, que está envolvida em um processo judicial com a Oracle, proprietária do Java, por ter usado a linguagem no Android.

Filme do Angry Birds do dia: Se existisse e se fosse dirigido por Michael Bay.

O retorno ao lar do dia: Depois de ter se afastado para se dedicar à sua própria startup, Jack Dorsey voltou ao cargo de presidente-executivo do Twitter, empresa que ajudou a fundar. Agora, Dorsey vai acumular cargos: supervisionará o dia-a-dia do Twitter e vai continuar tocando seu novo empreendimento, o sistema de pagamentos móveis Square.

O aumento de imposto do dia: Foi publicado no Diário Oficial desta segunda-feira, o decreto presidencial que aumenta de 2,38% para 6,38% a alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) nas compras com cartão de crédito no Exterior. A partir do hoje, comprar em sites estrangeiros fica mais caro.

Reações a Rebecca Black do dia: Hitler parece não querer “fun, fun, fun, fun”.

Derrota da Nokia do dia: A Comissão Internacional de Comércio dos Estados Unidos julgou improcedente a acusação da Nokia de que a Apple estaria violando algumas de suas patentes, relacionadas a câmeras, baterias, telas touch, sistema de mensagens, e outras funções de smartphones. Essa disputa começou em 2009, e essa decisão ainda não é a definitiva.