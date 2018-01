29 de abril - Link - Estadão

O primeiro beijo real (FOTO: John Stillwell/AP)

Venda de informações hackeadas do dia: Segundo o jornal New York Times, os hackers que atacaram a rede PSN da Sony estão discutindo o que fazer com as informações roubadas em fóruns na internet. Consta que os criminosos estão vendendo uma lista com os números de cerca de 2,2 milhões de usuários na rede por US$ 100 mil.

Processos do dia: Sony e Google estão enfrentando processos judiciais por conta da falha na rede PSN e pelo armazenamento dos dados de localização de usuários do Android, respectivamente.

A diferença pouco notória do dia: O Engadget percebeu que o iPhone branco não é diferente de seu irmão preto apenas na cor – ele também é mais fino.

Surpresa do dia: Pela primeira vez em 20 anos, a Microsoft fechou o trimestre com um lucro superior ao da Apple.

Pedido de desculpas do dia: A Amazon se desculpou junto aos consumidores pela interrupção em seu serviço de hospedagem que fez alguns sites travarem e afirmou que eles serão recompensados pela inconveniência.