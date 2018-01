3 de janeiro - Link - Estadão

O Link falou que 2010 foi o ano do Facebook. Mas 2011 já chegou dando sinais que será ainda melhor para a maior rede social do mundo. O primeiro dia útil deste ano valeu nada menos que US$ 500 milhões para a empresa de Mark Zuckerberg, que já a terceira mais valiosa entre companhias de internet.

A charge publicada pelo 9GAG brinca com a velocidade do crescimento do Facebook. Ele impressiona mesmo: ano passado, foram necessários apenas três meses (de abril a julho) para que houvesse um aumento de 100 milhões no número de usuários e o Facebook chegasse à marca do meio bilhão de usuários.

O crescimento impressionante do Facebook do dia: Depois de dois grandes investimentos, a rede social passa a valer US$ 50 bilhões. Especula-se que isso pode fazer com que as ações da empresa sejam finalmente lançadas na bolsa de valores, por pressão dos próprios investidores.

A promessa da presidente do dia: Dilma afirmou, segundo matéria do Estadão, que pretende popularizar o uso de tablets no País. Em seu segundo dia no cargo, já pediu ao novo ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, que negocie com empresas nacionais valores entre R$ 400 e R$ 500 para os aparelhos.

Os lançamentos de tablets com Android do dia: Tanto a Toshiba quanto a eLocity lançaram aparelhos que rodam o sistema operacional aberto do Google.

O balde de água fria do dia: A CES, maior feira de tecnologia do mundo, começa nesta quinta-feira, 6, e promete muitos lançamentos. Mas analistas vêem poucas novidades por vir, conforme noticia a Folha. Steve Rosenbaum, colunista do The Huffington Post, e Mike Melanson, do Read Write Web, são menos pessimistas e listam o que esperam ver no evento deste ano.

A análise dos preços brasileiros do dia: O Tecnoblog lista e explica as variáveis que compõem o chamado “custo Brasil”, em uma tentativa de explicar por que os preços de aparelhos eletrônicos são tão altos por aqui. Impostos, pirataria e precariedade da infraestrutura estão entre os culpados.

A roupa do filme Tron do dia: De silicone revestido por LED tiras de couro falso e achado pelo Technabob.

A liquidificação do dia: Foi a vez do recém lançado notebook do Google Chrome ser batido no Will it blend?

A esperança contra o fim dos jornais do dia: O blog MediaFile, da Reuters, (em inglês) publicou um texto que fala sobre a atual situação dos jornais impressos no mundo e diz por que os tablets têm sido a esperança de muitas empresas da área: “Agora, eles têm o mesmo ambiente rico e multimídia que seus fac-símiles brilhantes”, falando sobre o mundo que se abre para que publicações impressas voltem a competir com as online.