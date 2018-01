30 anos de direitos humanos na internet - Link - Estadão

Criado em 1979, o prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos vai entrar para a rede a partir de sábado (24). Todas as reportagens que já ganharam o prêmio foram digitalizadas e estarão disponíveis para consulta no site.

“Esse é um registro histórico e uma forma de preservar e democratizar todo o conteúdo já premiado”, explica Ivo Herzog, filho de Vladimir.

O processo de digitalização, porém, não está completo – Herzog pede para que os autores premiados ajudem o Instituto a conseguir os arquivos das reportagens.

No lançamento haverá um debate sobre o futuro do jornalismo com as novas tecnologias com Caio Túlio Costa, Rodrigo Savazoni e Igor Ribeiro. O evento acontecerá no Espaço Vladimir Herzog (Rua Rego Freitas, 530, sobreloja), em São Paulo.

O acervo ficará disponível em www.premiovladimirherzog.org.br