30% dos browsers são Firefox - Link - Estadão

A fundação Mozilla divulgou na semana passada seu primeiro relatório de análise trimestral de 2010. De acordo com o documento, seu navegador, o Firefox, domina algo em torno de 30% do mercado, sendo a Europa e a América Latina os locais onde o produto é mais utilizado – 40% e 31% do total, respectivamente. A América do Norte, apesar de abrigar o maior número absoluto de usuários, aparece em terceiro lugar, com 26% de participação no uso do navegador.

O relatório destaca locais em que a adoção do navegador cresceu ou alcançou mais da metade da população. Esse é o caso da Rússia, onde o crescimento foi de 20%; da Indonésia, país em que o Firefox é usado por mais de 60% da população, e da Antártica, onde a adesão chega a 80%. Uma decorrência importante da última informação é que, como no continente de gelo a maioria dos moradores são pesquisadores, a adoção pela massiva confirmaria a preferência do navegador no meio acadêmico.

Outros dados

- Personas: a população da América Latina é a que mais costuma usar Personas, (interfaces gráficas) e temas para personalizar o navegador.

- Abas: em um teste piloto sobre o uso das guias, a Mozilla descobriu que um usuário padrão costuma deixar de duas a três abas abertas durante todo o dia. A quantidade máxima de abas abertas registrada foi de 600.