31 de janeiro - Link - Estadão

A mudança de política da Apple do dia: Em dezembro, uma menina sul-coreana processou a Apple porque a empresa se recusou a consertar seu iPhone 3G sob a alegação que ele havia entrado em contato com a água, fato que a menina negava. Os termos de uso dos produtos da Apple afirmavam que, quando a tela de cristal líquido fosse danificada por contato com água, o dano não estaria coberto pela garatia. Agora, os termos foram alterados e, caso o cliente negue que tenha molhado o aparelho e este não mostre outros sinais externos de danos ou corrosão, a garantia segue válida.

Os lançamentos do Facebook do dia:Uma das coisas que mais atrai usuários e gera renda para o Facebook é sua coleção de aplicativos. Ele foi a primeira rede social a lançar uma plataforma social para que desenvolvedores independentes pudessem criar programas que desses aos usuários serviços que o próprio site não seria capaz de fazer. Até hoje, sua API (código que permite que suas funções sociais operem em outro site) é muito elogiada pelos desenvolvedores e usada em larga escala. Para incentivar o empreendedorismo e a atulização de sua plataforma social, a empresa de Mark Zuckerberg lançou o “Startup Days“, um evento mensal que acontecerá durante todo esse ano nos Estados Unidos. Os encontros fazem parte de uma campanha maior, a Startup America, que quer “celebrar, inspirar e acelerar o alto crescimento do empreendedorismo nos Estados Unidos”.

Coletânea do dia: Os gatos da internet, pelo BuzzFeed.

O ladrão de galinhas do dia: Um morador de Teresina, no Piauí, compartilhava sua conexão de internet com mais três amigos através de sinal wireless. Segundo sua defesa, a conexão era paga e dividida pelos três. Mas, para a Anatel, o sujeito estava fazendo o papel de provedor de internet, e decidiu multá-lo em R$ 3 mil. Em que pese as discussões jurídicas, o advogado especializado em telecomunicações Guilherme Costa acha que a Anatel está “indo atrás da sardinhas, enquanto as baleias nadam de braçada”. Para ele, “ir atrás de casos assim é um deserviço”, opina.

*colaborou Fred Leal