3D portátil - Link - Estadão

A japonesa Fujifilm anunciou que lançará uma câmera fotográfica digital que também fará filmes em alta definição e em 3D. Chamado de FinePix Real 3D W3, o dispositivo consegue capturar imagens tridimensionais em até 720 p de resolução.

O equipamento tem ainda uma entrada HDMI que pode transferir os filmes para uma TV 3D. Go Miyazaki, presidente da Fujifilm nos Estados Unidos, afirmou que o lançamento de produtos assim é algo necessário para enriquecer a cadeia 3D que está entrando no mercado. A ideia é que a produção amadora alavanque a venda de outros equipamentos, que por enquanto só prometem. As TVs 3D, por exemplo, ainda têm pouquíssimo conteúdo compatível.

Comentando o preço acessível do gadget, o diretor de produtos Jim Calverley disse à Wired que a Fujifilm “está lançando uma câmera que vai levar o 3D do mercado de nicho para o mainstream”.

A câmera chega ao mercado norte-americano em setembro, ao preço de US$ 500.