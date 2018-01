3DS brasileiro - Link - Estadão

No PES 2011 3D, para o Nintendo 3DS, jogadores são controlados em primeira pessoa, com a visão do campo em três dimensões. FOTO: FILIPE SERRANO/AE

O Nintendo 3DS terá uma versão traduzida para português e destinada ao mercado brasileiro, anunciou a fabricante de videogames nesta quarta-feira, 19, em um evento realizado em Nova York.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O console portátil, que reproduz games em três dimensões, começa a ser vendido em 27 março nos Estados Unidos e custará US$ 250. Segundo Bill van Zyll, diretor da Nintendo para América Latina, a empresa está negociando com sua distribuidora para iniciar as vendas no Brasil próximo à data de lançamento nos Estados Unidos. “Estamos trabalhando para lançá-lo na mesma data que nos Estados Unidos ou o quanto antes possível”, disse o diretor ao Link. Ele não fez estimativas de preço para o mercado brasileiro.

O software por trás do Nintendo 3DS, o programa de edição de avatar Mii Maker, os games de realidade aumentada e o game Face Raiders (já incluídos no console) serão traduzidos para a versão brasileira. Outros games para o console, porém, vão depender das produtoras de games para ter versão em português. De acordo com Bill van Zyll, o 3DS também terá uma loja virtual, chamada de E-Shop, para baixar e comprar games pela internet semelhante como é feito nas redes do Xbox e do PS3, que também terá uma versão para o Brasil.

Jogos em 3D

Nesta quarta-feira, a Nintendo realizou um evento para demonstrar mais alguns games que serão lançados para o 3DS, grande parte versões adaptadas em três dimensões para o novo portátil, como Pro Evolution Soccer 2011 3D, Legends of Zelda: Occarina of Time, Dead or Alive Dimensions, Street Fighter IV, Asphalt.

O novo console vem com um botão de ajuste da tela, para o jogador escolher o “nível de 3D” com o qual quer jogar. É um mecanismo que divide a imagem do game em duas, com um ângulo definido para cada olho, e assim consegue simular o efeito de três dimensões, colocando objetos mais à frente e o horizonte mais distante, sem a necessidade de óculos especiais.

O efeito 3D funciona especialmente em jogos que se passam em ambientes tridimensionais, como é o caso do novo Pro Evolution Soccer 3D. Na versão para o 3DS do popular game de futebol, os jogadores são controlados em primeira pessoa, como se estivessem em campo, diferente das versões para consoles, em que são controlados a partir de uma visão geral do campo, como nas transmissões de jogos pela TV.

De acordo com o diretor para a América Latina da Nintendo, Bill van Zyll, o 3DS deve chegar ao Brasil em uma data próxima ao lançamento nos EUA. FOTO: FILIPE SERRANO/AE

Em games de luta, como Dead or Alive, o efeito 3D também é bastante promissor. Os personagens se movem pelo cenário não apenas para frente e para trás, mas também para os lados, o que é realçado pelo efeito 3D.

Mas uma das mais diferentes novidades criadas especialmente para o 3DS são os games de realidade aumentada. O game usa a câmera do console para reconhecer um cartão com um símbolo apoiado em uma superfície reta. Ao ler esse símbolo, o console carrega o game sobreposto à imagem captada pela câmera, do ambiente real, e mistura as imagens virtuais que saltam da superfície onde está apoiado o cartão. O jogo, cujo objetivo era acertar atirar pedras em um alvo, ainda usa os sensores de movimento do 3DS, para o jogador se movimentar em volta dos alvos.

O console

Além do 3D, novo portátil da Nintendo tem outras mudanças. A tela superior está maior, cerca de 10% a mais do que o display na parte de baixo. Ele também tem um novo botão direcional analógico que ajuda movimentar personagens em ambientes 3D ou a movimentar a visão da câmera.

Ele ainda pode fazer fotos em três dimensões, usando o par de câmeras atrás do console. E uma câmera frontal pode fazer fotos do rosto do jogador, que podem ser usadas em jogos do 3DS, como é o caso do Nintendogs + cats, cujo objetivo é cuidar de cachorros ou gatos virtuais de estimação. Dependendo da raça do cachorro, o animal “reconhece” seu dono usando a câmera e tem reações diferentes conforme a pessoa. Um deconhecido pode receber um latido ou assustar o cachorro. Já seu dono pode ganhar uma “lambida” virtual.

A câmera também pode ser usada para editar o avatar de cada jogador (o Mii, como é conhecido no console Wii), que são bonecos virtuais, com rosto, cabelo e corpo editáveis. A câmera serve para reconhecer o rosto da pessoa e criar um boneco semelhante a partir da imagem.

Outra novidade é a possibilidade de jogar games com outras pessoas que também tenham o 3DS. O console gera uma rede sem fio interna para conectar outros aparelhos. Assim, outras pessoas podem participar de disputas de corrida e lutas.

* O repórter viaja a convite da Nintendo