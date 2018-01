4 de agosto - Link - Estadão

Processo contra a violação de privacidade do dia. Um supervisor de proteção de dados alemão entrou com um processo contra o Facebook por causa de seu software de reconhecimento facial, que infringiria as leis de privacidade e de proteção de informações pessoais da Alemanha e da Europa. A ação exige que a rede social desabilite a função no país, apague toda e qualquer informação a ela que esteja armazenada e responda à suas questões em até duas semanas.

FOTO: Bob Edme/AP

Eleição que alia moda e negócios do dia. Por ter um estilo “pobre”, o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg (foto), foi eleito pela revista norte-americana GQ como o executivo mais mal vestido do Vale do Silício.

Ataque hacker (contratado) do dia. Uma organização criminosa sul-coreana contratou mais de 30 hackers norte-coreanos para trabalhar na China. O objetivo: roubar dados pessoais de jogadores de videogame sul-coreanos. As informações eram usadas para criar jogadores virtuais que eram vendidos para outros jogadores, que os utilizavam para melhorar suas vitórias em jogos online. A ação rendeu cerca de US$ 5 milhões para os criminosos.

Tentativa de garantir um serviço de qualidade do dia. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou uma proposta de regulamento que exige que os maiores provedores de internet banda larga fixa do País sejam obrigados a fornecerem aos usuários pelo menos uma média de 60% da velocidade contratada. Após 12 meses, a exigência mínima passaria para 70% e chegaria a 80% depois de mais um ano.

Briga de plágio do dia. Uma decisão judicial publicada hoje pode obrigar a Vostu, companhia brasileira de games sociais que produz jogos para o Orkut e para o Facebook, a deletar quatro de seus títulos. Os games que podem ser removidos são Megacity, Café Mania, Pet Mania e Vostu Poker, todos considerados cópias pela Zynga, empresa rival que acusa a Vostu de plágio.

Queda contínua do dia. Segundo dados trimestrais divulgados pela comScore, a Research in Motion (RIM), fabricante dos celulares BlackBerry, continua a perder clientes nos Estados Unidos, enquanto Apple (com seu iOS) e, principalmente, Google (e seu Android) ganham cada vez mais adeptos de suas plataformas.

Irritação do dia. O Twitter anunciou que agora não há mais opção, a partir de hoje, todos terão de usar a nova versão do site, que possui duas colunas. Muitos usuários do modelo antigo não gostaram da novidade.

Infográfico do dia. Pelo o que você está mais disposto a abrir mão de seu celular? Clique na imagem para ampliá-la.