40% dos lares brasileiros têm acesso à internet - Link - Estadão

BRASÍLIA – No Brasil, 40,8% dos domicílios possuem acesso à internet, segundo uma pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) sobre os serviços de telecomunicações no País. O estudo “Sistema de Indicadores de Percepção Social (SIPS) – Serviços de Telecomunicações” foi divulgado nesta manhã e apurou a avaliação dos brasileiros sobre a infraestrutura e a qualidade dos serviços de telecomunicações ofertados.

O Ipea destaca que há três patamares no acesso efetivo à internet de acordo com as regiões brasileiras. No Sudeste, 51,5% dos domicílios têm acesso ao serviço. Em uma segunda faixa, estão o Sul (42,9%) e o Centro-Oeste (40,7%). No terceiro grupo, estão Nordeste (20,7%) e Norte (29,2%). Entre os motivos citados a respeito da não contratação de serviços de acesso à internet estão o fato de não possuir computador (59,6%); não ter condições de pagar o acesso (14,1%); não ter necessidade/interesse (8,7%) e não saber utilizar (4,3%).