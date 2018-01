4Chan entrega usuário ao FBI - Link - Estadão

O 4Chan está na mira do FBI. Mas, desta vez, denúncia partiu de seus próprios membros. O fórum de anônimos entregou à polícia dos EUA o jovem Ali Saad, de 19 anos, que havia anunciado um possível assassinato em massa.

De acordo com o site de notícias Smoking Gun, que primeiro relatou o caso, Ali Saad postou em novembro fotos dos responsáveis pelo massacre da escola Columbine e avisou que queria “quebrar o recorde de Seung-Hui Cho”, o responsável por assassinar 32 pessoas na universidade Virginia Tech em 2007.

Segundo o FBI, Saad faria um massacre com um fuzil AK-47 e o transmitiria ao vivo por meio de seu laptop. A mensagem terminava com um “Thanks for help /b/ros”.

A investigação foi fruto de uma colaboração entre a agência de inteligência americana e o fórum, que forneceu o endereço IP do estudante. A polícia encontrou no computador de Saad pesquisas sobre massacres famosos e também material com pornografia infantil.

O fórum ganhou destaque nos últimos meses por ter ajudado a organizar os ataques DDoS à diversas entidades em apoio ao Wikileaks — o grupo ficou conhecido como Anonymous. Dentro do fórum, o anonimato é lei — mas, desta vez, o grupo de Anons (como são conhecidos os participantes) abriram uma exceção. A denúncia partiu de duas pessoas diferentes que leram os posts de Saad.

O estudante foi preso, mas pagou fiança e aguarda julgamento em liberdade. Ele terá que se apresentar no dia 25 de fevereiro.