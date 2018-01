4G representa menos de 3% das conexões na América Latina - Link - Estadão

RIO DE JANEIRO – As redes de telefonia móvel de quarta geração (4G) representam apenas 2,4% das 683 milhões de conexões móveis da América Latina no primeiro trimestre deste ano, abaixo da média mundial de 8,4%, de acordo com estudo da consultoria GSMA.

A migração para o 4G tem uma série de barreiras como custo do serviço, dificuldades na implantação da infraestrutura e um ambiente macroeconômico desafiador, segundo Amadeu Castro, diretor da GSMA Brasil.

Por meio de nota, Sebastian Cabello, diretor da GSMA Latin America falou sobre o possível crescimento do uso do 4G. ”As operadoras de telefonia móvel da América Latina estão investindo bilhões na aquisição de licenças e no desenvolvimento de infraestrutura 4G, apesar dos desafios de oferta e demanda. Várias operadoras estão fazendo investimentos, apesar do declínio da receita decorrente dos serviços tradicionais das operadoras, como o serviço de voz.”

A expectativa da GSMA é que em 2020 as redes 4G sejam responsáveis por 28% das conexões móveis da América Latina e estima que as redes 3G representem 51% das conexões. Estima-se que as despesas com capital das operadoras totalizem aproximadamente US$ 170 bilhões no período de seis anos, entre 2015 e 2020, um aumento sobre os US$ 106 bilhões investidos ao longo dos últimos seis anos.

/COM REUTERS