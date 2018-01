5 apps para ajudar a cumprir as metas de ano novo - Link - Estadão

SÃO PAULO – Ter uma vida mais saudável, passar mais tempo com a família, começar uma pós-graduação… todo mundo tem sua listinha de resoluções para o ano novo. O desafio é conseguir se organizar para colocar todos os planos em prática.

O chef britânico Jamie Oliver resolveu dar uma forcinha para quem não quer deixar para amanhã o que pode fazer hoje e lançou o app You, que apresenta pequenos desafios diários para seus usuários cumprirem e compartilharem com amigos nas redes sociais.

Ele não é o único. Uma série de aplicativos prometem ajudar na tarefa de realizar as mais diferentes metas de ano novo. Conheça cinco opções que podem te ajudar em 2015:

1 – YOU

O chef Jamie Oliver acredita que as grandes mudanças não acontecem do dia para a noite. Elas são decorrência de pequenas ações tomadas dia após dia. Por isso ele se juntou a empresa Fifth Corner e levantou US$ 550 mil com investidores para lançar no primeiro dia do ano o app You.

Todos os dias o app propõe um desafio novo para seus usuários. Ao criar um perfil no app, por exemplo, o primeiro desafio é postar uma foto de uma pessoa que você adora e explicar o motivo. Cada meta cumprida deve ser registrada em foto e postada no app. A ideia é que ao compartilhar suas conquistas com a comunidade e receber likes e comentários por suas realizações as pessoas ficarão mais estimuladas a continuarem cumprindo suas metas todos os dias. Por enquanto, só está disponível para o sistema iOS.

2 – GUIA BOLSO

O aplicativo brasileiro quer ajudar as pessoas a terem um controle financeiro mais inteligente. O app acessa os dados sobre as contas e cartões do usuários para que todos os dados possam ser acompanhados em um só lugar e o usuário tenha mais clareza sobre seus ganhos e gastos.

O app também ajuda a planejar o quanto o usuário quer gastar com cada categoria de despesa, como lazer e estudos, a partir de um teste simples que considera seus objetivos pessoais. Ao longo do mês o app gera gráficos sobre as despesas que mostram onde cada centavo foi gasto.

O app está disponível para o sistema iOS, mas há também uma versão para a web.

3 – COACH ME

O app é parecido com o You, do chef Jamie Oliver, mas a diferença é que permite ao usuário customizar sua meta e trabalhar todos os dias em prol de um objetivo específico estabelecido.

Ao acessar o app, o usuário pode escolher entre uma lista de metas como crescimento pessoal, emagrecer, aumentar seu nível de felicidade ou ser mais produtivo. Dentro de cada objetivo há uma série de grupos com ideias para ajudar a atingir a meta.

Ao escolher, por exemplo, a meta de praticar mais exercícios físicos, o usuário pode se cadastrar em grupos que oferecem planos de corrida prontos ou aulas de Yoga em vídeo pela internet. É só escolher a atividade e registrar quantos dias pretende praticar a atividade para receber alertas no telefone. Algumas atividades são pagas. O app tem versões para os sistemas iOS e Android.

4 – TED

O aplicativo oficial das conferências TED ajuda a ampliar o conhecimento oferecendo o conteúdo das palestras realizadas ao redor do mundo pelo celular. Basta escrever sobre qual tema deseja aprender para o app localizar uma palestra realizada por um expert de qualquer parte do mundo para dar mais inspiração ao usuário não desistir dos seus sonhos e objetivos. Disponível para os sistemas iOS e Android

5 – HABITRPG

O gerenciador de compromissos deve agradar principalmente os fãs de games, por transformar o desafio de se tornar mais produtivo em um jogo de RPG.

O usuário cadastra as tarefas que precisa cumprir no dia e ganha recompensas à medida que vai cumprindo suas metas, ganha moedas que podem ser trocadas por recompensas como o direito de assistir uma hora de “Game of Thrones” ou o direito de comer um pedaço de bolo de chocolate.

Ainda dá para criar um avatar dentro do app e customizar tarefas e recompensas e encontrar pessoas com desafios semelhantes a cumprir, com que o usuário poderá trocar impressões e experiências. Tem versões para os sistemas iOS e Android.