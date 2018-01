5 coisas: aplicativos para organizar o ano - Link - Estadão

Confira cinco aplicativos que ajudam a organizar as tarefas para o ano que começa

SÃO PAULO – 2013 chegou e, com o ano novo, muitos se preparam para organizar as tarefas, projetos e resoluções para os próximos meses. Quem tem um smartphone ou tablet pode usar diversos aplicativos que ajudam a organizar o dia a dia. Há desde programas que servem como bloco de notas a serviços que “escaneiam” documentos em papel.

Veja abaixo alguns apps que o Link separou.

1 – Clear

Aplicativo simples e intuitivo para guardar lembretes de coisas a fazer. Você pode organizar a lista na ordem de importância das tarefas, da mais relevante (na cor vermelha) a menos urgente (em tons da cor laranja). Todos os comandos são feitos com os dedos na tela de toque. Arrate para baixo para criar um lembrete. Toque e segure para mudar a tarefa de posição. Afaste o indicador do polegar ao mesmo tempo para abrir uma tarefa no meio da lista, e por aí vai.

O Clear está disponível para iOS (US$ 0,99) e Mac OS X (US$ 6.99)

2 – Any.DO

Outro aplicativo de listas de tarefas também muito simples. As tarefas são organizadas em categorias fáceis de entender: hoje, amanhã, futuramente e algum dia. Basta clicar no símbolo “+” ao lado de uma das categorias para incluir uma tarefa. Depois, é só escrever ou ditar com a voz o lembrete que você quer acrescentar. É possível incluir um alarme para cada tarefa, incluir uma nota, enviá-la por e-mail e organizá-la em pastas, como “trabalho” ou “pessoal”.

O Any.DO é gratuito e está disponível para iOS, Android e para o browser Chrome.

3 – Evernote

É um dos principais aplicativos para guardar qualquer tipo de lembrete. Ele permite guardar anotações, fotos, gravações de voz e documentos de texto ou PDF. Todas as anotações ficam gravadas na sua conta e podem ser acessadas de qualquer aparelho com o Evernote, que pode ser um smartphone, um tablet ou um computador. As notas são organizadas por meses e é possível enviá-las por e-mail. A versão paga (US$ 4,99 por mês ou US$ 44,99 por ano) permite acessar as notas offline, incluir uma senha extra para acessar as notas, fazer upload de até 1 GB por mês e fazer pesquisas do conteúdo de PDFs.

O Evernote é gratuito e está disponível para iOS, Android, BlackBerry, Windows Phone, Mac OS X, Windows 8 e outras versões, Chrome, Firefox e Safari (veja o link para download em http://evernote.com/intl/pt-br/evernote/)

4 – CamScanner

O aplicativo funciona quase como um scanner. Basta tirar uma foto de um documento em papel para escaneá-lo. É possível transformar o documento em PDF ou imagem (jpg) e enviá-lo por e-mail.

O CamScanner tem versões gratuitas e pagas (com mais recursos e sem marcas d’água nos documentos convertidos em PDF), para iOS e Android.

5 – Fantastical

Aplicativo para marcar compromissos e tarefas no calendário. Apesar de não estar disponível em português, ele reconhece quando o usuário escreve um lembrete do tipo “comprar leite amanhã”, em inglês, e faz a marcação no calendário. Também reconhece comandos de voz em inglês.

Está disponível para iOS (US$ 3,99).

Tem mais alguma sugestão? Conte nos comentários.

