5 milhões de downloads do Skype no iPhone - Link - Estadão

Por Reuters

Quase 5 milhões de consumidores já baixaram o aplicativo do Skype lançado no domingo que permite, pela primeira vez, fazer chamadas pelo iPhone usando o serviço gratuito de telefone via internet, informou a empresa nesta quarta-feira.

Antes do lançamento do aplicativo para redes 3G de alta velocidade, consumidores só podiam usar o Skype em seus iPhones através de redes WiFi.

“Já tivemos milhões de downloads até agora”, disse à Reuters o gerente de serviços móveis do Skype, Russ Shaw, sobre usuários de iPhone no mundo todo. “Isso é realmente positivo”.

Uma porta-voz do Skype afirmou que o número de downloads do aplicativo já chegou a quase 5 milhões na manhã desta quarta-feira.

Shaw disse ainda que o aplicativo teve uma boa demanda nas três principais regiões em que opera: Europa, América do Norte e Ásia.

O Skype, no entanto, tem sido criticado na Internet após anunciar no domingo que começará a cobrar por chamadas através de redes 3G a partir do ano que vem.

Isso representa uma grande reviravolta, já que o principal motivo pela popularidade do serviço é que ligações entre usuários de Skype sempre foram gratuitas, independentemente de hardware, seja computador ou celular.

Shaw afirmou que a empresa precisa começar a cobrar pelo serviço para financiar os investimentos necessários para manter a qualidade das chamadas em 3G.

Ele não quis dar detalhes sobre preços, e disse apenas que o valor será de acordo com a concorrência, que inclui operadoras de telefonia celular tradicionais.