5 milhões de modems 3G - Link - Estadão

O Brasil ultrapassou em março a marca de 5 milhões de modems 3G, aparelhos usados para acessar a internet no computador pela rede de celular, de acordo com dados da Agência Nacional de Telecomunicações divulgados na sexta, 16.

O número de terminais de dados cresceu 3,7% no mês passado, quase três vezes o aumento proporcional no número de celulares no País (1,25%) que passou de 171,9 milhões em fevereiro para 174,06 milhões no mês passado. Para cada 12 novas linhas de celular habilitadas em março havia 1 modem 3G.

Se continuar no mesmo ritmo pelos próximos nove meses, o número de acessos à banda larga móvel pode chegar a 7 milhões no fim do ano. Ainda assim, a marca atual de 5 milhões já é um número expressivo, uma vez que a quantidade de assinaturas de banda larga fixa era de 11 milhões no fim de 2009.