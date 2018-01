50 mil horas em vídeos por dia - Link - Estadão

A cada minuto o YouTube recebe 35 horas de gravação em vídeos, cerca de 11 horas a mais por minuto do que em março passado. A cada dia o portal de vídeos soma 50.400 novas horas em gravações.

O site, que é propriedade do Google, informou no blog oficial nesta quarta, 10, que, com o ritmo de uploads chegando a 2.100 horas a cada 60 minutos, o YouTube soma por semana o total equivalente a 176 mil filmes longa metragem.

O volume mensal de gravações poderia cobrir a programação de uma rede de TV por 60 anos.

O YouTube atribui o aumento no ritmo de uploads a várias razões: um crescimento de 50% na média de duração dos vídeos — de 10 para 15 minutos — ; o limite dos arquivos de vídeo subiu para 2 gigabytes; e por ser cada vez mais fácil subir um filme pelo telefone celular, além de outras empresas criarem mecanismos para publicar um vídeo no YouTube em plataformas externas.

