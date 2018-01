500 milhões instalaram 'Candy Crush' - Link - Estadão

Com 150 bilhões de partidas jogadas, jogo é porta de entrada para IPO próximo de sua criadora, a King

SÃO PAULO – Consumir grandes quantidades de açúcar é uma atividade cada vez mais popular no mundo. Não, leitor, você não entrou no site errado: nesta quinta-feira, a King, criadora do viciante Candy Crush Saga, revelou que o jogo já foi instalado por 500 milhões de pessoas, somando as versões móvel e do Facebook. Além disso, 150 bilhões de partidas já foram jogadas.

O jogo, que completou na quinta-feira um ano de lançamento para sua versão móvel, tem 1 bilhão de partidas por dia. Para se ter uma noção do crescimento incrível da King no último ano, em fevereiro a companhia revelou que todos os seus aplicativos (incluindo Bubble Witch Saga e Pet Rescue Saga) tinham 9 bilhões de partidas diárias.

Em comunicado à imprensa, Tommy Palm, guru de games da King, disse que os números faziam a equipe da empresa querer ir em frente, e declarou que “os fãs podem esperar ainda mais conteúdo excitante em Candy Crush para os próximos meses, incluindo uma virada surpreendente para o jogo”.

Outros dados interessantes revelados pela companhia hoje são os de que as horas de pico do jogo são entre 18h e 21h, após o trabalho, e aos domingos. ALém disso, um em cada 23 usuários do Faceebook hoje é também um jogador de Candy Crush.

Todos esses números abrem expectativas imensas para uma oferta pública de ações da King. Em setembro, foi divulgado que a empresa tinha preenchido confidencialmente um formulário para abrir seu capital nos Estados Unidos.Segundo a Bloomberg, a empresa deve atingir um valor de mercado entre US$ 5 bilhões e US$ 7 bilhões.