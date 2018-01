500 startups anuncia resultado de seleção - Link - Estadão

Incubadora divulgou empresas escolhidas para o seu próximo programa de aceleração, que inclui startup brasileira

A 500 startups anunciou na terça-feira, 14, o nome das 28 empresas selecionadas para o seu próximo programa de aceleração na Califórnia, nos Estados Unidos. Entre elas está a brasileira PinMyPet, criadora de um sistema de monitoramento de cachorros.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

Essa foi a primeira vez que a 500 startups realizou um processo seletivo para a escolha das participantes do seu programa de aceleração. Até então, as empresas dependiam de recomendações para serem selecionadas. A nova abordagem mudou completamente o perfil das escolhidas.

Das 28 startups, 71% são de fora dos Estados Unidos, algumas vindas da África e do Oriente Médio, um fato inédito na história da aceleradora. Oito delas têm mulheres como fundadoras.

Confira a lista completa das escolhidas:

AppSocially (Japão), BinPress (Israel), BoxC (Estados Unidos e China), Credii (Índia), Dakwak (Jordânia), Dropifi (Gana), Feast (Estados Unidos), Floqq (Espanha), Flyer (Estados Unidos), Geekatoo (Estados Unidos), GreenGar (Vietnã), InstaGIS (Chile), KiteReaders (Estados Unidos), Koemei (Suíça), Mayvenn (Estados Unidos), PinMyPet (Brasil), POPAPP (Taiwan), PriceBaba (Índia), Reesio (Estados Unidos), School Admissions (Índia), Seat 14A (Índia), SemeAntoja (México), Sverve (Estados Unidos), Tamatem (Jordânia), TRDATA (Ucrânia), Tushky (Índia) e Whill (Japão).