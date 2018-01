51;8 milhões têm acesso à web no Brasil - Link - Estadão

O número de usuários ativos de internet no Brasil cresceu 13,2% em outubro na comparação com igual mês do ano passado, somando 41,7 milhões de pessoas, conforme pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 3, pelo instituto Ibope Nielsen Online.

Em relação a setembro, houve aumento de 2,8% no número de internautas ativos.

Também de acordo com o levantamento, o total de pessoas que possuem acesso à internet em suas residências e no ambiente de trabalho alcançou 51,8 milhões em outubro.

A pesquisa apontou ainda que, em outubro, a categoria de sites que apresentou maior crescimento no número de acessos foi a do setor Automotivo, com alta de 9,8% sobre o mês anterior. Na sequência ficaram os sites de Viagens e Turismo, com aumento mensal de 7,5%o, e Governo e Entidades sem Fins Lucrativos, com incremento de 6,5%.

“Por causa da procura por informações sobre a eleição, também cresceram em outubro os sites de notícias”, afirma o instituto em nota.

A subcategoria Eventos Correntes e Notícias Globais atingiu 27,5 milhões de usuários em outubro, equivalente a 66% do total mensal.

Na comparação com outubro de 2009, Viagens e Turismo e Automotivo também ficaram entre as categorias com maior crescimento de acessos únicos, com expansão de 24% e 18%, respectivamente.

