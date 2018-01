5coisas: dependa menos das operadoras - Link - Estadão

Cinco aplicativos para falar e mandar mensagens de graça pelo celular

SÃO PAULO – As operadoras de telefonia celular estão sempre entre as campeãs de reclamações dos consumidores – tanto é que já se fala em ‘apagão’. Como consumidores, não há muita opção senão trocar de operadora até encontrar a que dê menos problemas – ou apelar para aplicativos de comunicação que usam a internet para transmitir mensagens de texto ou voz.

Assim, com Wi-Fi por perto (ou uma boa conexão 3G), os usuários podem ficar um pouco menos afetados pelas falhas tão comuns no setor de telefonia.

Experimente mais independência com seu celular:

1. Skype. Dispensa apresentações. O Skype é o aplicativo de telefonia VoIP mais popular do mundo – e sua principal vantagem é justamente a popularidade e sua disponibilização em várias plataformas diferentes. Está disponível para Android, iOS, Symbian, Windows Phone e outros (embora o app para Android seja um pouco problemático).

2. WhatsApp. Se você ainda não usa, vai usar. O WhatsApp é um aplicativo para troca de mensagens por rede de dados – bem esperto, ele sincroniza automaticamente sua lista de contatos e permite a troca de mensagens de texto, fotos, vídeos, links e outros anexos gratuitamente, pela rede de dados ou Wi-Fi. Roda em Android, iOS (por US$ 1), Blackberry, Windows Phone e Symbian.

3. Viber. Disponível para iOS, Android, Windows Phone e Blackberry, o Viber permite tanto ligações gratuitas, via internet, quanto troca de mensagens de texto e fotos entre usuários. É gratuito – e por isso especialmente popular entre usuários de iPhone, já que o Whatsapp é pago na plataforma iOS.

4. Google Talk. O app para Android do Talk permite troca de mensagens instantâneas e conversas em vídeo desde a versão 2.3 do Android, lançada em 2010. Nos EUA, há também o Google Voice, que permite conversas telefônicas de maneira semelhante ao Skype. Por aqui o serviço ainda não chegou – mas, dependendo do aparelho celular e da versão do Android, o Google Talk é a melhor alternativa para conversas gratuitas em vídeo. O Talk também está disponível para outros aparelhos com recursos mais simples.

5. Facebook Messenger. O Facebook lançou o Messenger como um serviço de mensagens que estenderia o chat da rede social para os celulares Android e iOS. O Messenger permite que se envie mensagens de texto para contatos do Facebook ou grupos – quando chega algo para você, uma notificação aparece no celular, exatamente como qualquer outra mensagem importante. É útil para aqueles contatos que você só tem no Facebook – e é totalmente gratuito.