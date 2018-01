5coisas: dicas para a Black Friday - Link - Estadão

Saiba como não ser passado para trás, saber onde reclamar e acompanhar o quebra-quebra em busca do menor preço

SÃO PAULO – A Black Friday acontece nesta sexta-feira, 29, e os descontos estabelecidos para vários produtos de todas categorias devem continuar até os próximos dias. Nos EUA, as cenas de atropelos já se tornaram clássicas. Por aqui, o evento é chamado de “Black Fraude”, inclusive pela Forbes, por muitos serviços de e-commerce anunciarem descontos de produtos que custam bem menos do que o valor exibido.

Mesmo assim, o faturamento deste ano no Brasil deve ser próximo do dobro do valor do ano passado, segundo a E-bit. Antes, a consultoria previa algo em torno de R$ 390 milhões (60% acima dos R$ 244 milhões de 2012), mas a previsão é de alcançar os R$ 480 milhões.

Para ninguém cair em roubada e contribuir com o faturamento sem levar vantagem na história, aqui vai um 5coisas com dicas e bizarrices sobre esta sexta-feira:

1) Contador de mortes

Os americanos realmente levam a data muito a sério, a razão mais forte disso talvez porque lá os descontos realmente existem e é raro ver as tais “fraudes”. Embora nada justifique o desespero insano por produtos a valores mais baixos, muitos acidentes acontecem, uns bem graves outros menos. Esse contador atualiza as informações de atropelamentos que, até agora, já conta quatro mortes e 74 feridos.

2) Fiasco

O Tumblr Friday Fiasco conta com colaborações de consumidores que flagraram descontos fraudados nos sites de e-commerce brasileiros. Entre as “denúncias” estão um smartphone Lumia que ao ganhar um desconto de R$ 500 voltou a ter o seu preço original. Ou jogos como o GTA V que apesar do anúncio de desconto, está com o mesmo preço de tabela. (Fora bizarrices como um pote de plástico vendido por R$ 25 mil, mas isso é erro, e não fraude – a gente espera).

3) Comparadores de preços

Esses serviços são provavelmente os melhores amigos do homem em dia de Black Friday. Além de serviços comparadores de preços tradicionais, como o Buscapé e Bondfaro, sites como Baixou e JáCotei geram um gráfico com o histórico do preço de até seis meses atrás. É só checar antes que ninguém te engana.

4) Reclame

Quando vir algum desconto-fraude, reclame. Entidades como o Procon devem ser avisadas. Na internet, há páginas no Facebook que organizam as reclamações e aproveitam para anunciar os produtos com descontos “verdadeiros”. Uma delas, inclusive, oferece descontos em outras compras quando o consumidor denunciar um desconto maquiado.

5) Do contra

Uma organização canadense chamada AdbustersMedia convoca os cidadãos a irem contra a maré do Black Friday e chamam esta sexta-feira de “Buy Nothing Day”, ou “Dia Mundial sem Compras”, como é conhecido no Brasil. O desafio é deixar o impulso consumista de lado e viver um dia sem gastar com nenhuma nova aquisição, e se sobrar um tempo pensar sobre os impactos do consumo no mundo. Topa?