5coisas: dicas para melhorar o uso do Gmail - Link - Estadão

Nesta terça-feira, 1º de abril, o serviço de email do Google, o Gmail, completa 10 anos. Quando surgiu, as caixas de mensagens eletrônicas eram dominadas por marcas como Hotmail e Yahoo. Sua oferta de armazenamento de 1 gigabyte para emails era um salto em comparação a rivais que disponibilizavam no máximo 4 megabytes.

O Gmail foi criado pelo programador Paul Buchheit, também responsável pelo protótipo do Google AdSense e o 23º funcionário a ser contratado pelo Google.

Hoje, o Gmail é o serviço de email mais popular do mundo. O último dado de número de usuários é de junho de 2012: 425 milhões.

O Gmail traz uma fartura de recursos e opções de uso e é difícil conhecer todas. Separamos cinco que podem tornar sua utilização mais prática e ágil.

1) Assunto novo, email novo

Numa conversa de email, é comum as pessoas engatarem um assunto em outro mais antigo, mesmo que não sejam relacionados. O motivo é que é mais fácil dar um “reply” ou “responder” na última mensagem que você trocou com outra pessoa do que abrir uma nova conversa. E para achar as conversas depois? Se você quiser deixar sua caixa mais organizada, é recomendável abrir uma nova conversa quando for começar um assunto. Outra alternativa é mudar o assunto da conversa existente, assim o Gmail inicia uma nova rodada automaticamente. Uma terceira alternativa é ir às configurações, na aba “Geral” e selecionar “exibição de conversa desativada”.

2) Conheça duas categorias pouco utilizadas para organizar emails

Na última reforma do Gmail, o Google acrescentou um novo sistema de organização dos emails, que passaram a ser divididos em três categorias: Principal, Social e Promoções. Como diz o nome, no primeiro grupo ficam seus emails mais importantes, como os pessoais e de trabalho. O segundo grupo concentra tudo relacionado às suas redes socias, como avisos de Facebook, Twitter e Linkedin. O terceiro é puramente comercial, emails de lojas ou empresas, ofertas, material promocional etc.

Muita gente não sabe, mas existem ainda duas categorias: Atualizações e Fóruns. O primeiro é descrito pelo Google como um lugar para onde vão “confirmações, recibos e contas”, mas que muitas vezes acaba pegando itens que antes iam para o de Promoções, como newsletters e material de divulgação. Já “Fóruns” é bem auto-descritivo e serve para juntar mensagens de grupos de discussão em que o usuário esteja inscrito. O Gmail, porém, não é perfeito e é comum que ele mande mensagens para a categoria errada. Você pode mudar a mensagem de categoria entrando na mensagem, clicando no ícone de pasta que fica acima do campo da mensagem e escolhendo um novo destino.

3) Um filtro de busca para emails com anexos

O Gmail tem um recurso muito útil, mas pouco conhecido, para encontrar em meio à enxurrada de mensagens aquele email que vem com uma foto ou um documento de texto anexo. Com ele, o usuário visualiza apenas os emails com anexos. Para fazer isso, basta digitar na caixa de pesquisa o termo “has:attachment” para acionar o filtro.

4) Dê uma olhada no Labs e em suas funções “experimentais”

Entre na seção de configurações (“settings”), cujo botão fica no canto superior direito, simbolizado por uma engrenagem. Dentro dele, procure por “Labs” na barra de menus. Nesta parte, você encontra uma porção de funções em fase de experiência. Alguns são bem interessantes e úteis.

Alguns exemplos: “Cancelar envio”, que permite que você desfaça o envio de um email alguns segundos depois de tê-lo mandado; o “Gadget do Google Agenda”, que cria uma caixa no seu painel de emails que mostra o calendário; e o “Painel de Visualização” muda a cara do seu Gmail, deixando-o mais organizado e fácil de utilizar. Outros são divertidos, como o “Robô Verde” que mostra no chat do GTalk quem dos seus contatos está usando um aparelho Android, exibindo o robozinho que simboliza o sistema em lugar da bolinha verde, amarela ou vermelha.

5) Use o Google Drive!

Todo usuário de Gmail tem direito a usar o Google Drive, o serviço de armazenamento em nuvem do Google. São 15 gigabytes de espaço, mais que suficiente para a maior parte das pessoas. Use-o para guardar arquivos de texto, documentos, planilhas, imagens e apresentações em slides. Estes podem ser organizados em pastas e editados à vontade. Outro vantagem é o acesso de qualquer computador. Quando tiver algo importante para guardar, não mande aquele famoso email para si mesmo, coloque no Google Drive!