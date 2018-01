5coisas: do virtual para o mundo real - Link - Estadão

Cinco serviços para transformar posts e fotos em postais, livros, quadros e outros objetos físicos

Não tem jeito: tem coisas que são mais legais quando aparecem em três dimensões. E, em um mundo em que acontecimentos virtuais se disseminam rápido, mas também se perdem com velocidade, talvez um registro físico tenha um grande valor.

Separamos cinco serviços que levam o virtual para o mundo real, em objetos que prometem registrar a vida nas redes sociais para a posteridade. Confira:

1. BookofFame. Com o slogan ‘imprima a sua vida’, o Book of Fame cria um livro físico com o feed do Facebook. A versão com capa dura custa US$ 23; a versão com capa em papel, US$ 17. É possível também criar um livro de tweets.

2. iPostal. O simpático serviço da startup brasileira cria um cartão postal a partir de uma imagem digital enviada pelo usuário. Você escolhe a foto, informa o endereço (o físico) da casa do presenteado e pronto. O serviço fica mais fácil pelo celular: com o app (disponível para iOS) basta tirar a foto pelo celular e compartilhar. Seu querido receberá um cartão postal como antigamente. Custa a partir de R$ 15 (o pacote com seis postais). Cada postal sai por R$ 3.

3. Imagram. Há algumas fotos do Instagram lindas demais para ficarem… só no Instagram. Que tal transformá-las em imã de geladeira? O pacote de 12 imãs custa R$ 30 e o frete é grátis. Envie as fotos e os imãs chegam, dizem os responsáveis, em três dias úteis.

4. Coastermatic. Outro que dá uma nova vida ao Instagram. O Coastermatic transforma as fotos em porta-copos. O conjunto que quatro porta-copos custa US% 25 (mais o frete). E o processo de escolha das imagens é bem divertido.

5. Instaquadros. Mais uma startup brasileira. Desta vez, eles resolveram transformar as fotinhos do Instagram em quadros. Eles prometem ‘quadros em tela de pintura de altíssima qualidade’ e uma ‘tecnologia exclusiva de ampliação com nitidez’. Cada quadro custa a partir de R$ 80.