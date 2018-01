5coisas: ferramentas para evitar o carro - Link - Estadão

Cinco aplicativos que ajudam a achar táxi, linhas de ônibus e problemas no metrô antes de sair de casa

Trânsito. Rodízio. Stress. Alto preço do combustível. Bebedeira. Seja qual for o motivo que o leve a deixar o carro na garagem, há várias ferramentas que podem ajudá-lo a decidir o melhor roteiro para chegar a um local via transporte público, ou mesmo para encontrar o táxi que está mais perto de você.

Confira:

1. 99Taxis

Os criadores do aplicativo para Android cadastraram taxistas em São Paulo para integrá-los à uma rede. O usuário abre o app e vê no mapa, em tempo real, onde é que estão os táxis – e pode ver qual é o veículo que está mais próximo. O botão ‘chamar táxi’ facilita o processo. Os taxistas cadastrados têm alvará e sua ficha no app tem até foto, o que facilita o processo de identificação e torna a ferramenta mais segura. Grátis.

2. Cruzalinhas. Quem já teve dificuldade procurando um trajeto nos sites do governo vai adorar este serviço. Feito com a API do Google Maps e os dados extraídos da SP Trans, o sistema mostra as linhas de ônibus mais próximas de determinado ponto no mapa. Simples e divertido.

3. Urbanóide. Recém-lançado, o aplicativo para iPhone tem pesquisa de linhas de ônibus, informações sobre o trânsito em tempo real e informações sobre as condições das linhas do metrô. É possível salvar uma localização como ‘favorita’ e ter acesso fácil às informações sobre ela.

4. Moove Taxi. O app para iPhone e Android usa o GPS do celular para detectar a localização e mostrar os pontos de táxi mais próximos do usuário. Ele mostra a distância (em metros) e o número de telefone. O usuário também pode salvar seus favoritos. Há também a função de taxímetro, para o cliente calcular o valor do percurso. O app é gratuito.

5. Rio de Bicicleta. Como o nome sugere, o aplicativo para celulares Android ajuda os ciclistas a se locomoverem pela cidade sem imprevistos. Mostra os locais para andar de bicicleta (as ciclofaixas, faixas compartilhadas e vias proibidas), locais para estacioná-las e as oficinas, tudo geolocalizado. É gratuito.