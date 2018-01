5coisas: ferramentas para otimizar sua navegação na web - Link - Estadão

SÃO PAULO – O Facebook começou a testar hoje uma ferramenta para guardar posts e links para serem lidos posteriormente. Como se sabe, é muito conteúdo sempre produzido a cada segundo e fica difícil acompanhar tudo, mesmo filtrando por seu círculo de interesses, em meio ao expediente do trabalho ou obrigações e tarefas em casa.

Embora contribua para a procrastinação, se o usuário for disciplinado, ferramentas como essa podem ser ótimas para nos ajudar a ter uma navegação mais otimizada da internet.

Se você faz parte do grupo de pessoas que precisa disso para não ter de viver com a sensação de que está perdendo os acontecimentos da sua vida online – trata-se de uma síndrome, a FOMO, sigla para “fear of missing out”, que significa o medo de estar perdendo alguma coisa –, essas dicas abaixo podem ser bem úteis. Confira:

1) Pocket

Antigamente seu nome era mais literal (“Read it later”, ou ler isto depois), mas a função do Pocket é a mesma: salvar páginas online em um repositório de onde se poderá acessá-las mais tarde. O serviço tem um aplicativo e ainda é compatível com uma série de serviços de notícias, leitura e RSS como Pulse, Flipboard, Twitter e Feedly. O visual é bonito, dá para separar por tipo de conteúdo (artigo, vídeo ou imagem), tem extensão para browsers e os aplicativos móveis são gratuitos (Android e iOS).

2) Instapaper

O serviço cumpre as mesmas funções que o Pocket. Tem um visual um mais árido que o concorrente, os links salvos só podem ser visualizados em formato de lista (no Pocket há um modo em blocos). Também conta com extensão para navegadores e aplicativos. Sua desvantagem (talvez a mais determinante) é que os apps são pagos: US$ 3,99 para iOS e R$ 6,72 para Android.

3) IFTTT

Sigla para “If this, than that”, que significa “se isto, então aquilo”. A ideia é criar pontes nos vários serviços e aplicativos espalhados pela internet. Apesar de servir como uma ferramenta para procrastinar leitura, pode ser muito bem utilizado para otimizar o seu tempo. Por exemplo, com ele, é possível configurar o seu agregador de notícias (suponha o Feedly) para a cada vez que apertar o botão “salvar” presente no serviço, enviar a notícia e a URL para uma planilha no seu Google Drive, ou para o seu e-mail.

Ou então, configurar um app de previsão do tempo para lhe mandar uma mensagem SMS quando for chover. Ou quem sabe fazer com que o seu celular ative o modo silencioso toda vez que você estiver no trabalho ou na escola. São muitas combinações possíveis. E a lista de serviços e apps envolvidos também é grande: Gmail, Google Drive, Dropbox, Instagram, Feedly, Pocket, Instapaper, Facebook, Evernote, OneNote, Linkedin, Fotos do iOS, etc. Basta criar uma conta com um e-mail e começar a ligar os pontos.

4) Gerencie abas

Um dos elementos da web que mais ajudam na nossa procrastinação de cada dia é a possibilidade de poder viver com dezenas de abas/guias/tabs abertas ao mesmo tempo no navegador. No fim do dia, você precisa desligar o computador e aquelas 20 abas ainda estão lá, intactas. Uma forma de guardar todas essas abas de uma forma rápida é usar algumas extensões para browser. Sugiro a combinação de duas extensões.

Session Buddy é excelente para guardar abas e exportá-las – para copiar, a extensão gera uma lista com título da aba e URL, ideal para se mandar por e-mail. Outra coisa muito útil é o fato de ele memorizar as abas abertas por conta própria. Caso o navegador tenha de ser fechado ou o computador desligue repentinamente, é só abrir o Session Buddy depois e ver quais abas estavam abertas naquele dia, naquele horário.

O TabCloud supre uma função que o Session Buddy fica devendo: fazendo login com uma conta de e-mail, o TabCloud sincroniza os grupos de abas salvas (permitindo assim o acesso às abas de computadores diferentes sem a necessidade de copiar e exportar toda vez).

5) Favorite

“Old, but gold”. Essa é a saída mais antiga dos navegadores, mas nem por isso deve ser menosprezada. Ordenar textos que não deu tempo de ler em um pasta chamada “LEIA ISTO HOJE” (a tática de ser agressivo e até usar palavrões pode ajudar em reduzir a procrastinação) pode ser bem eficiente. O ideal é também deixar as pastas visíveis na barra de favoritos. Para otimizar seu glorioso tempo, uma boa ideia também é lançar na tal barra atalhos para sites e serviços que você abre muitas vezes ao dia. Uma dica legal é, após colocar a página na barra de favoritos, editar e deletar o nome e deixar somente o ícone. Isso economiza espaço e deixa sua barra, ao menos, elegante.