5coisas: ferramentas para trabalhar de casa - Link - Estadão

Videoconferência, gestão de horários e edição colaborativa e trilha sonora para trabalhar de casa

SÃO PAULO – Trabalhar de casa não é para qualquer um. Demanda disciplina, comprometimento e organização — além de ser necessário, em muitos casos, usar ferramentas para organizar as tarefas.

—-

Para os gestores, pode ficar difícil acompanhar a rotina dos funcionários e manter a equipe sincronizada — mas algumas ferramentas podem ser bem úteis neste processo:

1. Hangout. O sistema de videoconferência é uma das melhores partes do Google+, a rede social lançada pelo Google no ano passado. É possível fazer a conferência e, ao mesmo tempo, editar documentos colaborativamente no Google Docs. O bate-papo também pode ser transmitido em streaming.

2. We Worked. O serviço permite que o usuário controle as horas de trabalho, além de dar aos gestores ferramentas para monitorar os horários dos funcionários. É útil, por exemplo, para quem precisa entregar um trabalho baseado em horas trabalhadas. A ferramenta é gratuita e está disponível na web e também como app para o Google Chrome.

3. Kadrige iSharing. O aplicativo para iPad sincroniza conteúdo com um grupo. As pessoas podem ver as mesmas apresentações, PDFs, imagens, vídeos, páginas na web ou documentos de texto. É possível editar e comentar o conteúdo, para que todo o grupo veja o que foi falado.

4. Kanbanize. O Kanban é um método de gestão de tarefas criado em linhas de produção da indústria japonesa. Em um quadro, os funcionários conseguem acompanhar as tarefas através de uma tabela e post-its. O método é muito adotado por times de desenvolvimento de software e empresas de tecnologia — e uma versão online pode ajudar na tarefa de organizar as tarefas remotamente.

5. Rainymood. Se a sua casa é barulhenta — ou você simplesmente gosta de uma tempestade — o Rainymood pode ajudar a se concentrar. O site oferece basicamente uma trilha sonora de barulho de chuva — e também canções que têm a ver com o humor chuvoso. Nesta quarta-feira, 21, por exemplo, a música era “Kid A”, do Radiohead. Também há aplicativos para iOS e Android.